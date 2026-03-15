El alcalde de Marina de Cudeyo, sobre el presunto asesinato machista de Pedreña: "Tristeza y dolor"

Vista aéra de la ubicación del edificio donde residía la pareja - EUROPA PRESS

SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, ha dicho que este domingo es un día de "tristeza, pesadumbre y dolor" para el municipio, tras conocerse la detención de un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja de 64 ayer en Pedreña.

"Es una situación mala, fea", ha recalcado ante una muerte violenta a la que "no estamos acostumbrados".

En declaraciones a Europa Press, el regidor, que ha conocido la noticia a primera hora de la tarde, ha señalado que, en principio, no conoce a la pareja y cree que "no son vecinos de toda la vida" del pueblo, aunque sí llevaban varios años viviendo en él, en concreto, en el característico edificio Gorostegui, en la curva del muelle.

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo ha convocado este lunes, 16 de marzo, a las 10.00 horas, un minuto de silencio frente a la Casa Consistorial en señal de condena y repulsa por este presunto asesinato, al que acudirá el delegado del Gobierno, Pedro Casares.

Precisamente la institución que dirige este último ha informado esta tarde de la detención del hombre, de nacionalidad española, por el presunto asesinato de la mujer.

Según ha indicado, no constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido tiene antecedentes previos con otras mujeres.

El Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha abierto diligencias por este caso, aunque el hombre no pasará hoy a disposición judicial, han confirmado fuentes judiciales a esta agencia.

Desde la Delegación ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, y la Guardia Civil está desarrollando la investigación.

Efectivos de la benemérita recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio, ha señalado la Delegación.

La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.