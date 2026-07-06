El alcalde de Torrelavega celebra la autorización del gasto para construir el nuevo Conservatorio de Música y Danza

Infografía del futuro Conservartorio de Música y Danza de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), ha valorado muy positivamente el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de Cantabria (PP) por el que se autoriza el compromiso de gasto de carácter plurianual, por importe de 24.865.999 euros, destinado a la construcción del nuevo Conservatorio de Música y Danza y Escuela de Arte de Torrelavega.

Según ha señalado, este acuerdo --que no se dio a conocer, como es habitual, hasta que salga a licitación, que será "en breve", según fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press-- supone "un hito decisivo" para un proyecto cuyas obras podrían comenzar este mismo otoño.

En un comunicado, López Estrada ha destacado que esta actuación fue uno de los compromisos alcanzados durante la negociación de los Presupuestos de Cantabria entre PP y PRC y ha mostrado su satisfacción porque "hoy damos un paso muy importante para hacer realidad una infraestructura que la ciudad lleva muchos años esperando y que será un referente para las enseñanzas artísticas en nuestra comunidad autónoma".

El alcalde ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento para hacer posible este proyecto, recordando que detrás de este acuerdo existe "una larga tramitación administrativa, urbanística e institucional", que comenzó en 2020, cuando el Consistorio anunció la ubicación del futuro complejo educativo en una parcela municipal de El Valle, junto al Bulevar Ronda.

Posteriormente fue necesario impulsar la modificación puntual del Plan Parcial de El Valle para incrementar la edificabilidad de la finca y adaptar el planeamiento a las necesidades del futuro edificio.

En 2022, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la cesión de los terrenos al Gobierno de Cantabria, paso previo a la firma del convenio de colaboración y de su posterior adenda. Más tarde se adjudicó la redacción del proyecto básico y de ejecución, presentado en septiembre de 2024, hasta llegar al acuerdo adoptado ahora por el Consejo de Gobierno, que permitirá licitar las obras e iniciar su construcción este otoño.

"Este proyecto no surge de un día para otro. Detrás hay muchos años de trabajo, de coordinación entre administraciones y de numerosos trámites que hoy permiten dar un paso definitivo hacia el inicio de las obras", ha afirmado López Estrada.

UN EQUIPAMIENTO ÚNICO EN CANTABRIA

El nuevo complejo se levantará sobre una parcela de 20.481 metros cuadrados y dispondrá de una superficie construida superior a los 11.500. Albergará el único Conservatorio de Música y Danza de Cantabria, junto a la Escuela de Arte, convirtiéndose en un centro de referencia para las enseñanzas artísticas de toda la comunidad autónoma.

Entre sus principales instalaciones destacan un auditorio con capacidad para 500 personas, escenario de 200 metros cuadrados, biblioteca-fonoteca, aula para coro y orquesta, 35 aulas instrumentales, aulas para música de cámara y danza, cabinas de estudio, salas polivalentes y camerinos. La Escuela de Arte contará con aulas teóricas, talleres especializados, estudio y laboratorio fotográfico y biblioteca.

López Estrada también ha destacado la importancia de la ubicación elegida para este equipamiento, en El Valle, uno de los principales ámbitos de expansión de Torrelavega, donde está prevista la construcción de cerca de un millar de viviendas, además de nuevos viales, zonas verdes y otros equipamientos públicos.

Para concluir, el alcalde ha destacado que la autorización del gasto "supone la confirmación de que un proyecto en el que el Ayuntamiento lleva trabajando desde hace años entra por fin en su fase de ejecución" y permitirá que Torrelavega disponga de unas instalaciones acordes con la importancia de las enseñanzas musicales, de danza y artísticas que acoge la ciudad.