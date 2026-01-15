El alcalde de Torrelavega recibe a los alumnos de El Salvador tras su brillante participación en 'Saber y Ganar' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha recibido este jueves en el Ayuntamiento a los alumnos de 4º de ESO de la Cooperativa de Enseñanza El Salvador que recientemente participaron en el programa de La2 'Saber y Ganar', presentado por Jordi Hurtado, con una destacada actuación por la que lograron un premio de 4.010 euros.

El equipo formado por Samuel Díaz, Claudia San Juan y Leo Arce demostró sus conocimientos y habilidades en dos programas especiales emitidos el 28 y el 31 de diciembre, en una edición navideña con colegios e institutos como protagonistas.

La Cooperativa El Salvador fue el único centro de Cantabria seleccionado entre más de 120 de toda España para concursar en este veterano espacio cultural, que se emite de forma ininterrumpida desde 1997.

López Estrada les ha felicitado en nombre de la Corporación y de toda la ciudad por su "brillante participación" en el concurso y por "llevar el nombre de Torrelavega con orgullo".

Durante el encuentro, los estudiantes han entregado al alcalde una fotografía firmada por Jordi Hurtado, tomada en el momento en que hicieron entrega al presentador de un obsequio conmemorativo del 130 aniversario del título de ciudad de Torrelavega.

Sobre su participación en el concurso, además del buen resultado obtenido, han destacado la relación que se ha creado con otros centros educativos participantes. En particular, han indicado, con los estudiantes del IES Maestro Don José Jurado Espada, de El Rubio (Sevilla), con quien se está estudiando la posibilidad de realizar actividades conjuntas.

Respecto al destino del premio, los alumnos han anunciado que parte se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), especialmente para la investigación del cáncer infantil y programas de ayuda a niños afectados y sus familias. El resto se empleará en financiar una actividad para todo el alumnado de 4º de ESO al final del curso.

En la recepción también han estado presentes el director del centro, José Miguel Fernández Viadero, y el profesor Francisco Muñoz, que acompañaron al equipo en esta experiencia.