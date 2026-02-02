La alcaldesa dice que la Policía de Santander interpuso 2.400 multas en una semana: "No miento"

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, junto a miembros de la Policía Local.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado que la Policía Local interpuso en una semana 2.400 multas cuando lo habitual es que el número ronde entre las 300 y 500, unos datos que "avalan" sus declaraciones realizadas a principios de año sobre que el cuerpo municipal había "multiplicado por ocho" las sanciones, que, incluso, se habían puesto "en duda".

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de los medios de comunicación sobre la publicación de los informes que constatan dicho aumento y que, según dijo entonces, no fue "fortuito" y provocó "situaciones complicadas" con los vecinos en un contexto de reivindicaciones laborales de los agentes.

Según ha explicado la regidora, los documentos indican que las multas, que se contabilizan por semanas, habían aumentado, por lo que ha ratificado que "no miento".

"No es mi intención mentir", ha dejado claro Igual, que a su vez ha sostenido que tampoco lo es "desprestigiar" a la Policía Local. "Seguiré diciendo que es un cuerpo maravilloso y que hay efectivos totalmente cualificados y profesionales", pero ha matizado que han coincidido en el tiempo "unas reivindicaciones con una diferencia en las estadísticas y en los números".

Además, la alcaldesa ha señalado que otros informes también "avalan que, cuando hay una determinada sección de la Policía, se presentan a trabajar menos efectivos, justificado con baja, pero una baja que es de varias o de muchas personas", ha puntualizado.

Por otra parte, en cuanto a las negociaciones con los agentes por las mejoras salariales que reclaman, ha aseverado que las reivindicaciones sindicales "no siempre se pueden atender, por voluntad propia o por causas ajenas".

"Entiendo que ellos quieran ganar más, lo que pasa es que a veces no se puede asumir", ha señalado, asegurando que en el Ayuntamiento hay muchos funcionarios y personal laboral y "en este momento debemos gestionar los fondos públicos de la mejor manera posible". "A veces no se puede dar satisfacción a todo", ha dicho y ha recalcado que Santander lleva "13 años sin subir los impuestos" y que el salario de los policías es "digno".

Igual se ha pronunciado así, cuestionada por la prensa, durante la visita que ha realizado al inicio de las obras del plan de acción contra las inundaciones en la Plaza del Ayuntamiento y calles aledañas.