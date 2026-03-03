La alcaldesa de Medio Cudeyo lamenta "profundamente" lo sucedido a los alumnos de Heras: Es muy triste

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, ha lamentado "profundamente" lo ocurrido a un grupo de estudiantes del CIFP La Granja de Heras, ubicado en su municipio, cuando hacían una ruta por la senda costera de Santander y una pasarela junto a la playa de El Bocal ha colapsado y han caído al mar. Hay cinco fallecidos y un desaparecido.

"Es un día super triste", ha manifestado a Europa Press la regidora, para lamentar que las víctimas hayan perdido la vida de una forma "tan trágica" cuando, además, tenían "toda la vida por delante" y, de hecho, y según ha apuntado, "se iban de Erasmus la semana que viene".

Higuera, que ha atendido a esta agencia cuando precisamente regresaba del centro educativo, donde también se encontraba todo el equipo directivo, ha evidenciado que "es imposible no venir afectado" tras lo que ha ocurrido, y ha mostrado su pesar, como alcaldesa y como "cualquier vecino" del municipio y de Cantabria.

Por lo demás, ha aprovechado para trasladar "consuelo" a unas familias que estarán "destrozadas".