La alcaldesa y la rectora refuerzan la alianza estratégica entre Santander y la UC

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mantenido este martes un encuentro de trabajo con la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, y su equipo rectoral, en el que ambas instituciones han reafirmado su compromiso de seguir profundizando en la colaboración institucional y el desarrollo de proyectos compartidos al servicio de la ciudad y la comunidad universitaria.

La reunión, celebrada en el Palacio de la Magdalena, da continuidad al primer encuentro institucional celebrado en marzo de 2025, tras el inicio del mandato de la rectora, y ha permitido realizar un balance de los avances logrados en este último año, así como trazar nuevas líneas de trabajo conjuntas en ámbitos estratégicos como el empleo, la innovación, la movilidad sostenible, la cultura, el turismo y la proyección internacional.

Según ha informado el Ayuntamiento, Igual ha destacado la "solidez" de la relación entre esta institución y la Universidad, basada en "la lealtad institucional, el diálogo permanente y la voluntad compartida de que el crecimiento de la UC repercuta directamente en el progreso de Santander".

"La Universidad de Cantabria es motor de talento, conocimiento e innovación para nuestra ciudad. Su crecimiento y la consolidación de nuevos proyectos están dando lugar a cada vez más iniciativas compartidas y desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando los proyectos de legislatura de la UC como parte de nuestra propia estrategia de ciudad", ha subrayado.

En palabras de la alcaldesa, Santander y su Universidad comparten presente y futuro. "Cuanto más alineemos nuestras estrategias, más sólida será la transformación de la ciudad y mayor el impacto positivo para nuestros vecinos y para la comunidad universitaria", ha afirmado.

Por último, ha asegurado que retener el talento y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes titulados es una prioridad compartida. "Santander quiere ser una ciudad donde formarse, emprender y desarrollar un proyecto de vida", ha añadido.

Por su parte, López ha subrayado el papel de la Universidad de Cantabria como institución clave para el desarrollo económico, social y cultural de la región, y especialmente de Santander, donde se concentra la mayor parte de su actividad.

"La Universidad de Cantabria forma parte esencial de la vida de Santander y de Cantabria. La mayor parte de nuestro campus se encuentra en la capital y nuestra comunidad universitaria contribuye de manera directa a su dinamismo económico, cultural y social", ha señalado.

En ese sentido, López ha destacado que la colaboración institucional resulta fundamental para maximizar ese impacto. "Cuando las instituciones trabajamos de forma coordinada y alineamos nuestras estrategias, somos más eficaces y generamos un mayor beneficio para la ciudadanía, el estudiantado y el conjunto del tejido social y productivo", ha afirmado.

COLABORACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS

Durante el encuentro se han puesto en valor los convenios y programas actualmente en marcha entre ambas instituciones, como el convenio para el funcionamiento del Planetario, el apoyo a los Cursos de Extensión Universitaria o las becas de transporte que permiten ofrecer tarjetas gratuitas de autobús a estudiantes durante el curso académico.

La colaboración se extiende igualmente a los ámbitos de la cultura y la juventud con el apoyo municipal a la programación del Aula de Cultura y Artes Vivas de la UC, la difusión de sus actividades a través de las marquesinas y pantallas del TUS o la integración de la oferta universitaria en la agenda Santander Aúna. El Ayuntamiento colabora asimismo en iniciativas de divulgación científica como la Noche Europea de los Investigadores, facilitando espacios, infraestructuras y apoyo logístico.

En el ámbito de la innovación, ambas partes han coincidido en la necesidad de reforzar y estructurar la colaboración en proyectos europeos, ordenar la participación en convocatorias y avanzar en una estrategia común de economía del dato.

En la reunión, se han tratado además el convenio con el Grupo de Investigación en Movilidad Sostenible e Ingeniería del Transporte de la UC, la experiencia piloto de un nuevo servicio de carpooling o la colaboración en materia de empleo y emprendimiento que se materializará en 2026 en la cuarta edición de la Feria de Empleo conjunta.

Además, la UC participa activamente en el Pacto por el Empleo de Santander y colabora en la difusión de iniciativas como el Espacio Coworking municipal, el programa de desarrollo directivo o el Hackaton.

En el encuentro, han tomado parte la vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios, María Margallo; el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado, Luigi dell'Olio; la vicerrectora de Coordinación y Comunicación, Mar Marcos; la vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz; el vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián, y el vicerrector de Ordenación Académica, Ángel Cobo.

Igualmente, han participado la concejala de Medio Ambiente y primera teniente de alcalde, Margarita Rojo; la concejala de Cultura, Educación y Juventud, Noemí Méndez; concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo; Javier García Ruiz, concejal de Fondos Europeos; y el responsable municipal de Turismo, Fran Arias.