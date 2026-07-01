La alcaldesa reivindica en la UIMP a Santander como ciudad del conocimiento y el debate sobre los grandes retos de la UE - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Igual inaugura el curso 'De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea. 40 años de España en Europa' SANTANDER 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Gema Igual, ha inaugurado este miércoles en el Palacio de La Magdalena el curso 'De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea. 40 años de España en Europa', el primero de los tres que patrocina el Ayuntamiento en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha reivindicado el papel de Santander como ciudad del conocimiento y del debate sobre los grandes retos de Europa.

En el acto de apertura, la regidora ha estado acompañada por el rector de la UIMP, Ángel Pelayo; el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja; y la presidenta nacional de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) y directora del curso, Irene Navarro.

Durante su intervención, Igual ha destacado que Santander vuelve a convertirse este verano "en referente del pensamiento, la reflexión y el conocimiento" gracias a la programación de la UIMP.

"La UIMP forma parte de la identidad de Santander y cada verano convierte nuestra ciudad en un espacio privilegiado para el intercambio de ideas, el análisis y el debate. Desde el Ayuntamiento queremos seguir impulsando iniciativas que contribuyan a fortalecer ese papel y acerquen a la ciudadanía la reflexión sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo", ha afirmado.

La alcaldesa ha señalado que el curso aborda cuestiones de máxima actualidad para el futuro de Europa en un momento de profundos cambios geopolíticos, tecnológicos y económicos.

"Europa afronta retos decisivos que requieren conocimiento, diálogo y cooperación. Santander quiere ser también un lugar donde esas conversaciones se produzcan con rigor, reuniendo a expertos, responsables institucionales y profesionales de primer nivel", ha indicado.

Igual también ha recordado que este encuentro coincide con el 40 aniversario de la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, una efeméride que permite analizar el camino recorrido y reflexionar sobre los desafíos que marcarán el futuro del proyecto europeo.

El curso, que se desarrolla hasta el viernes 3 de julio, reúne a destacados representantes de las instituciones europeas, la judicatura, las Fuerzas Armadas, el ámbito universitario, el mundo empresarial y el análisis político para abordar cuestiones como la autonomía estratégica de la Unión Europea, la competitividad, la seguridad, la innovación o la defensa común.

La colaboración municipal con la programación de la UIMP continuará las próximas semanas con otras dos propuestas. Los días 8 y 9 de julio se celebrará el curso 'Creadores santanderinos y cántabros: Cenador de Amós, Jesús Sánchez y Marián Martínez', organizado en colaboración con la Asociación Plaza Porticada y dirigido por Jesús Ruiz Mantilla.

Finalmente, los días 1 y 2 de septiembre tendrá lugar el curso 'Formación y capacitación de correos de obras de arte', dirigido por Jacqueline Méndez, cuyo programa ofrecerá una formación especializada sobre el papel y la realidad profesional de quienes acompañan y supervisan el transporte de obras de arte destinadas a exposiciones temporales.