La alcaldesa de Santander cree que Sánchez no va a dimitir y critica el "vacío presidencial" de cuatro días

SANTANDER, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a dimitir y ha criticado el "vacío presidencial" de cuatro días en el país.

"Lo que pido a cualquier dirigente es que ejerza la labor que le ha tocado y no me parece bien que haya un vacío presidencial cuatro días", ha manifestado.

A preguntas de la prensa sobre la carta del presidente en la que anuncia que se toma hasta el próximo lunes para reflexionar sobre su continuidad en La Moncloa tras las investigaciones abiertas a su mujer, Begoña Gómez, la alcaldesa ha reconocido que Sánchez "no me deja de sorprender, porque yo creo que queremos presidentes o dirigentes valientes, que no se escondan durante cuatro días".

En este sentido, Igual ha censurado que "no puede haber un vacío presidencial. "Lo mismo que si yo me fuera ahora cuatro días. ¿Y los compromisos que tiene adquiridos la ciudad de Santander con las personas que trabajan o que vienen?. Hoy no sería lógico que yo no estuviese representando a los santanderinos", ha observado la regidora durante su asistencia al inicio del Princesa de Girona CongresFest, al que acudirá este jueves el Rey Felipe VI.

Con todo, ha afirmado que "pocas cosas me sorprenden ya de Pedro Sánchez" y ha reiterado su opinión "personal" es que el presidente no va a dimitir.

"No va a dimitir porque ya hace mucho tiempo que pasó esa línea entre lo que debe de ser representar y en cómo se debe de comportar un presidente del Gobierno que represente a todos los españoles. Entonces, no pienso que vaya a dimitir", ha subrayado la alcaldesa, que considera que Sánchez ha tomado esta decisión porque "es más cómodo no estar expuesto en estos cuatro días".

Por otra parte, Igual ha afirmado seguir sorprendida por declaraciones, "no sé si en su boca o en la de su entorno", que penalizan "meterse con familiares". "Yo también lo penalizo, pero ¿qué han hecho ellos anteriormente? Lo que no quiero hacer yo, no quiero que me lo hagan; pues ahí no está compensado", ha opinado.