La alcaldesa de Santander denuncia la suplantación de su identidad en redes sociales

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha denunciado públicamente la suplantación de su identidad en redes sociales.

En concreto, en Facebook y en Messenger, se ha creado un perfil con su nombre y fotografía, en la que un usuario falso anuncia "el lanzamiento de un programa de financiación a fondo perdido diseñado para ayudar a cualquier persona o empresa con un proyecto de desarrollo personal o colectivo".

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en el mensaje se anima a los interesados a presentar sus proyectos, lo que puede inducir a los usuarios de las redes a exponer datos personales de carácter sensible ante posibles fraudes.

Por ello, la alcaldesa ha puesto el asunto en conocimiento de las autoridades competentes y este martes presentará la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Además, ha incidido en la importancia de verificar los perfiles oficiales, que, en su caso, son los siguientes: @gemaigual (X, e Instagram); @Gema.Igual.Ortiz.Santander (Facebook); y @gigual (TikTok).