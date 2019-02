Alcaldesa de Santander (PP) ve una "equivocación" que Sánchez "necesite un interlocutor" con Cataluña

Publicado 07/02/2019 12:43:40 CET

SANTANDER, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, ha considerado una "equivocación" de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, como líder del PSOE y como dirgente político que "necesite un interlocutor" con Cataluña.

Así lo ha señalado este jueves a preguntas de la prensa sobre el 'relator' aceptado por el Gobierno de Sánchez para el diálogo con la Generalitat de Cataluña y sobre la manifestación convocada por PP, Cs y Vox el domingo en Madrid por considerar que, con ello, el presidente comete "alta traición" al país.

Igual ha indicado que no acudirá el domingo a la movilización en la capital de España porque "personalmente no puedo", pero ha destacado "no ir no significa no apoyar".

La regidora santanderina ha considerado que "tener un intermediario quita valor a ser presidente del Gobierno, sea del color que sea, porque quien gobierna tiene que tener firmes razones y autoridad".

Ha lamentado que además, aceptando esa figura del 'relator, Sánchez cede ante "quienes tergiversan la realidad y la unidad de España". "Me parece que es una equivocación por parte de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, dirigente del PSOE y como cargo político en todos los aspectos", ha añadido.

Igual también ha apuntado a que "incluso dentro de propio partido" de Sánchez, el PSOE, "ven que no es lo lógico" que se necesite "un interlocutor".

Para la alcaldesa de Santander y dirigente del PP, la decisión de Sánchez solo puede explicarse porque "tenga miedo a que, si se cede en esto, pueda perder algo tan importante comO seguir en el sillón".

"No lo entiendo de otra manera", ha apostillado Igual, que ha afirmado que en España tenemos "un grave problema" con la situación de Cataluña pero ha considerado que se debe afrontar con "firmeza y de forma directa, sin nadie de por medio".