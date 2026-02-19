ALEGA reclama la creación del Consejo LGTBI+ de Cantabria, paralizado desde 2020 - ALEGA

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA) ha reclamado este jueves la constitución del Consejo LGTBI+ de Cantabria, el órgano encargado de coordinar, evaluar y garantizar políticas públicas para el colectivo, cuya creación está paralizada desde 2020, cuando se aprobó la Ley de Garantía de Derechos de las Personas LGTBI.

Así lo ha manifestado el presidente de la entidad, Víctor Pérez, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa celebrada en el centro cultural Eureka, en la que ha afirmado que "sin Consejo no hay seguimiento, sin seguimiento no hay indicadores y sin indicadores no hay garantía de derechos reales".

La creación del Consejo es uno de los principales objetivos de la Estrategia Autonómica LGTBI+2025-2027, por una 'Cantabria diversa y orgullosa', que marca la hoja de ruta con medidas concretas para garantizar los derechos de las personas LGTBI+ en la comunidad autónoma y evitar retrocesos en materia de igualdad y que hoy ha presentado Pérez.

Para ALEGA, la Estrategia nace con una convicción clara: "los derechos no se mantienen solos. Hay que garantizarlos, desarrollarlos y evaluarlos". Por ello piensa que una ley, como la de 2020, "sin desarrollo, es un derecho incompleto".

El documento estratégico, elaborado por la entidad tras meses de trabajo técnico y análisis normativo, propone acciones en ámbitos como educación, sanidad, servicios sociales, empleo, cultura, deporte, justicia y ámbito rural.

Algunas de las principales medidas son, además, el lanzamiento de un programa de formación obligatoria para profesorado en diversidad afectivo-sexual y de género; la implantación de una Unidad de Referencia Trans en Valdecilla; la puesta en marcha de una red de Puntos Arcoíris en zonas rurales; un protocolo autonómico anti-LGTBIfobia en el deporte; y la creación de un Barómetro LGTBI+ bienal con datos públicos y evaluables.

ALEGA, que ya ha trasladado el documento al Gobierno de Cantabria, lo considera un "instrumento de seguimiento para que se creen unas políticas LGTBI+ reales". En esta línea, la asociación está abierta a reunirse con los partidos políticos "que luchen" por el colectivo.

'LA LIGA ARCOIRIS'

Por otro lado, la presentación ha servido para relanzar la campaña 'La Liga Arcoíris', una iniciativa de sensibilización en la que equipos de distintas disciplinas lucirán cordones arcoíris en sus zapatillas durante entrenamientos y competiciones a lo largo de las próximas semanas, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, que se celebra este jueves, 19 de febrero.

'La Liga Arcoíris' busca enviar un mensaje "sencillo pero contundente: el deporte es un espacio para todas las personas". Mediante los cordones arcoíris en el calzado deportivo, los participantes mostrarán su compromiso con la inclusión y el respeto.

En la campaña participarán clubes deportivos de fútbol, como el Real Racing Club de Santander, la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, el Club Deportivo Oceja y el Club Deportivo Elemental Roblón; y de otras disciplinas como el Pas de Piélagos, el Bathco, el Pendo Camargo, el Pereda, el Cantabria Bisons, el Jugger Cantabria, el Club de Patinaje Artístico El Pendo y el Astillero Volley.

"La inclusión no es un privilegio, es una cuestión de derechos. Ver referentes en el campo, en la pista o en el vestuario puede marcar la diferencia para muchos jóvenes que necesitan saber que no están solos", ha afirmado Pérez.

ALEGA espera contar con el apoyo de la sociedad civil, más clubes deportivos y administraciones públicas para consolidar esta iniciativa anual en Cantabria.

TRANS EN EL DEPORTE

También, el presidente de la asociación ha incidido en que "la evidencia científica más reciente desmonta muchos de los discursos alarmistas que se han repetido durante años" sobre la participación de mujeres trans en el deporte.

En este sentido, ha citado un meta análisis de la Universidad de Sao Paulo, publicado en 2025 en la revista Sports Medicine, que "concluye que no existen diferencias significativas en grasa corporal ni en fuerza del tronco superior e inferior entre mujeres trans y mujeres cis, y que los valores de fuerza en mujeres trans son significativamente inferiores a los de hombres cis".

"No se puede construir política pública desde el miedo o el prejuicio. Las decisiones deben basarse en datos, derechos y dignidad", ha subrayado.

PSICOSEXÓLOGA EN VALDECILLA

Asimismo, el presidente ha denunciado la ausencia desde hace "más de dos meses" de una piscosexóloga en el Centro de Salud Sexual y Reproductiva La Cagiga, ubicado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Pérez ha marcado esta sustitución como la "mayor prioridad" y ha asegurado que se trata de una figura "clave porque muchas personas no pueden empezar sus bloqueadores, su hormonación, sin el visto bueno de esta psicosexóloga".