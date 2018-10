Alonso confía en que denuncias contra Blanco no afecten a Podemos y ciudadanos valoren su trabajo político

Publicado 08/10/2018 14:51:38 CET

José Ramón Blanco no concurrirá a las primarias para optar a la Presidencia de Cantabria

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos en Cantabria, Rosana Alonso, ha confiado en que las denuncias de "acoso" de tres miembros del partido contra José Ramón Blanco, que hoy ha presentado su dimisión como diputado regional, no afecten a la formación y que, de cara a las elecciones del próximo año, los ciudadanos valoren el "trabajo político" realizado para "mejorar la calidad de vida de las cántabras y los cántabros".

Así lo ha señalado este lunes en declaraciones a la prensa después de que el propio José Ramón Blanco haya anunciado en un comunicado su dimisión como parlamentario tras conocerse las denuncias por "acoso" interpuestas, ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral del partido a nivel nacional, por su compañera de escaño, Verónica Ordóñez, la secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, y la responsable de prensa.

"Esta situación siempre es desagradable y dolorosa para cualquier colectivo", ha dicho al respecto Alonso, que ha señalado que las razones que le ha transmitido Blanco al presentarle su dimisión son las mismas que ha explicado en el comunicado remitido a los medios, que se siente en una "situación desagradable y alterado en determinadas ocasiones".

Aunque ha indicado que nadie ha instado a Blanco a dimitir sino que "ha sido su decisión", Alonso ha reivindicado que "queda claro cual es la postura de Podemos frente a estas situaciones y la contundencia en cada una de nuestras actuaciones". "Hay que mirar por el bien del partido", ha apostillado.

Preguntada sobre cuándo conoció la situación denunciada, ha señalado que se enteró "cuando una de las personas envía una escrito al Consejo Ciudadano Autonómico". "En ese momento me pongo en contacto con comité nacional que llevaba ese tema para poder tener información pero me comunicaron que era confidencial y el resto de cuestiones me he enterado a través de los medios", ha relatado.

BLANCO NO CONCURRIRÁ A LAS PRIMARIAS

Alonso también ha informado que José Ramón Blanco no concurrirá a las primarias para optar a la Presidencia de Cantabria, según le ha dicho en la conversación que ambos han mantenido pero en la que "no hemos hablado de ello en profundidad".

Cuestionada sobre si se postulará ella ahora como candidata, ha señalado que, como líder de la formación, primero quiere solucionar la situación actual que "es lo más urgente" y luego "veremos lo que es mejor para nuestra comunidad autónoma y para Podemos".

Según ha explicado, José Ramón Blanco ha presentado su dimisión como diputado ante el partido pero dejar el acta en el Parlamento "requiere un proceso y papeleos" que aún no está hecho por lo que, si él quiere, podría "perfectamente" asistir esta tarde al Pleno, aunque Alonso cree que no lo hará y que el grupo morado estará en la sesión con solo dos diputados --Verónica Ordóñez, que es una de las denunciantes, y Alberto Bolado--.

Sobre la sustitución de Blanco en la Cámara, ha indicado que la siguiente persona de la lista con la que Podemos concurrió en 2015 a las elecciones autonómicas es Irene Fernández, aunque aún no ha hablado con ella. "Ahora se seguirá el procedimiento habitual para cubrir el escaño que ha quedado y, cuando eso esté resuelto, ya he hablado con el secretario de Acción Institucional para que convoque una reunión del grupo parlamentario para hablar y mirar hacia adelante", ha dicho.

Y es que, ha ensalzado, Podemos "sigue y seguirá trabajando" en el Parlamento por "mejorar la vida de los cántabros y las cántabras y construir la alternativa que Cantabria se merece". Así, espera que la gente valore ese trabajo en los comicios de 2019 y no los conflictos que ha vivido el partido. "Espero que lo que se vea realmente es el trabajo realizado a nivel político, un trabajo que está demostrando que se pueden sacar iniciativas que mejoren la calidad de vida de las cántabras y los cántabros", ha dicho.