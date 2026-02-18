El alquiler de las futuras viviendas sociales de La Inmobiliaria rondará los 400 euros

Parte trasera del edificio de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo donde se construirán viviendas en régimen de alquiler asequible - EUROPA PRESS

TORRELAVEGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Global Tektia arranca ya las obras de rehabilitación del edificio de La Inmobiliaria de Torrelavega en el que se construirán 12 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, cuyo precio será de 418 euros al mes para las diez que tendrán dos dormitorios, y de 336 para las dos restantes, de un solo dormitorio.

En concreto, el precio de estas viviendas, sitas en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo, será de ocho euros por metro cuadrado útil al mes -el mismo que las inauguradas recientemente en Santillana del Mar-, lo que supone un 44% menos que la renta media de mercado de alquiler en la región.

Así lo ha dado a conocer la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, quien, junto al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, entre otras autoridades, ha acudido este miércoles al inicio de las obras del edificio, a cargo del Gobierno regional a través de Gesvican, con una inversión de 1,3 millones de euros -el 30% financiado con fondos europeos- y un plazo de ejecución de ocho meses.

Con ellas se rehabilitará un edificio construido en torno a 1950 y que, como ha reconocido el regidor, hace unos años supuso "un grave problema social" para la ciudad ya que estuvo okupado y "eran frecuentes las actividades ilegales". Así, presenta un gran deterioro en la cubierta y necesita de una actualización integral para cumplir las exigencias actuales.

Mediante el proyecto que ahora da comienzo, se acometerá una rehabilitación profunda que dará lugar a un inmueble de "altísima calidad", energéticamente eficiente y accesible. Para ello se colocará aislamiento térmico, sistemas de aerotermia y un nuevo núcleo vertical de hormigón armado para ubicar el ascensor, hasta ahora inexistente, tal y como han explicado las autoridades y el director de la obra, Ramón Bengoechea, quien ha recalcado que "no hablamos únicamente de rehabilitar una estructura; hablamos de ofrecer hogares dignos, eficientes y adaptados a las necesidades actuales".

En este punto, la presidenta y el alcalde han puesto en valor la "leal" colaboración entre Gobierno (PP) y Ayuntamiento (PRC-PSOE) y su apuesta por ampliar el parque público para paliar el problema de acceso a la vivienda.

Así, han subrayado que tienen proyectadas un total de 69 viviendas sociales en la ciudad, al sumar estas 12 de La Inmobiliaria a las 42 en El Valle, que se empezarán a ejecutar mediante colaboración público-privada en marzo, y 15 en El Zapatón, ya adjudicadas a IESAPI por 2,6 millones.

En el caso de las de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo, el Ayuntamiento compró el edificio a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) y después se lo cedió al Ejecutivo, que ejecutará la inversión, será el titular de las 12 viviendas y cobrará los arrendamientos.

Para ello, Gesvican abrirá un periodo para que los interesados en acceder a estos alquileres se inscriban, y la adjudicación se resolverá por sorteo.

La presidenta ha destacado que estas son las primeras viviendas protegidas de promoción pública que se construyen en Torrelavega en ocho años, pues la última promoción desarrollada por Gesvican fue la de Campuzano, que data de 2018.

Al hilo, ha reiterado el compromiso de "duplicar" el parque público de vivienda respecto a cuando el PP llegó al Gobierno en 2023, cuando estaba formado por un total de 403 hogares. Y es que, además de las ya conocidas, hay en estudio actuaciones que suman "alrededor de 500 más" en diferentes municipios.

SUBIDA DEL PRECIO MÁXIMO DE LAS VPO UN 7%

Y dado que el objetivo de su Ejecutivo es "equilibrar el mercado por el lado de la oferta", además de las promociones públicas la presidenta ha subrayado la necesidad de incentivar a la iniciativa privada para que construya tanto vivienda libre como protegida.

Para ello, ha anunciado que en el Consejo de Gobierno de este jueves se aprobará un nuevo decreto para actualizar por tercera vez el precio del módulo que rige el coste de las viviendas protegidas en Cantabria, mediante el que el precio máximo por metro cuadrado subirá un 7%.

No obstante, Cantabria se mantendrá aún "por debajo de la media nacional, como la quinta comunidad con el módulo más bajo", ha asegurado Buruaga, que ha subrayado que esta actualización responde a la evolución de costes y trata de "garantizar una oferta suficiente y cohesionada en todo nuestro territorio", porque "nadie va a construir vivienda protegida perdiendo dinero".

"La medida funciona y las promotoras privadas por fin vuelven a construir vivienda protegida en Cantabria después de una década sin hacerlo", ha sentenciado.

MÁS LICENCIAS DE OBRA EN 2025 QUE EN 12 AÑOS

Por su parte, el alcalde también ha puesto de relieve el impulso actual de la iniciativa privada y ha subrayado que Torrelavega "no tiene tal nivel de ejecución de obra de vivienda desde el año 2008". "Hemos dado más licencias en 2025 que en los 12 años anteriores. La situación está cambiando".

Así, ha asegurado que Torrelavega "tiene la oportunidad de seguir creciendo" y "siendo lo que siempre ha sido: una ciudad comercial y de servicios".

López Estrada ha agradecido la colaboración del Gobierno para el impulso de vivienda pública, frente a lo que ha criticado a la Sareb o, como ha dicho, al 'banco malo', que "no ayudó al Ayuntamiento" en la adquisición el edificio de La Inmobiliaria.