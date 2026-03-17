Una alternativa al 'fast fashion' representará a la UC en el concurso de proyectos de emprendimiento de EUNICE

Dos estudiantes de la UC defenderán su proyecto de negocio en la final de la EUNICE Start Cup 2026 - UC

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Rebel'D, que propone reutilizar y transformar ropa de segunda mano mediante técnicas de reparación y personalización, representará a la Universidad de Cantabria en la final de la EUNICE Start Cup 2026, la competición de emprendimiento de la alianza EUNICE, que este año tendrá el 23 y 24 de abril en la Universidad Politécnica de Poznan (Polonia).

Allí, equipos de las diferentes universidades de EUNICE presentarán sus proyectos de negocio para optar a un premio de mil euros. Por la UC acudirán las estudiantes Andrea Carolina Díaz y Belkys Analí Rodríguez, que cursan actualmente el Grado en Educación Primaria y el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, respectivamente.

Ellas han creado Rebel'D, una alternativa al 'fast fashion' que consiste en transformar ropa de segunda mano creando prendas exclusivas y sostenibles al mismo tiempo. "No es solo una idea de negocio, sino que también queremos cuidar el mundo en el que vivimos", han afrmado las finalistas, que se han mostrado "muy emocionadas por representar a la UC internacionalmente y ver las ideas de los alumnos de las otras universidades".

Para apoyar a estas estudiantes en su proyecto de negocio y optimizar la preparación de su presentación en la final de la competición en Polonia, el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) les ofrecerá unas sesiones de formación en emprendimiento y diseño de modelo de negocio financiadas con fondos de EUNICE.

El director del CISE, José Ignacio Gutiérrez, ha explicado que les ayudarán a identificar su propuesta de valor, así como los clientes y el mercado a los que se dirigen, todo ello enfocado en su presentación en la final en Polonia.

En 2023 la UC ganó la primera edición de la EUNICE Start Cup con el proyecto 'Sense'. En 2024, el equipo Unicore de la Universidad de Vaasa se alzó con la victoria, y en 2025 la estudiante Aleksandra Makiej, de la Universidad Politécnica de Poznan, obtuvo el primer puesto con su propuesta 'WoundWise'.