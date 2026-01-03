Alto Campoo abre 11 pistas en una jornada con buena visibilidad

Archivo - Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo ha iniciado este sábado con once pistas abiertas de las 23 de las que dispone la instalación, cinco remontes, 11,43 kilómetros esquiables, un espesor de nieve húmeda de entre 15 y 40 centímetros y buena visibilidad.

En concreto, se puede esquiar en las pistas verdes de Tobogán I y II; las azules de El Chivo I, II y III, Río Hijar I Superior y Peña Labra; y las rojas de El Chivo SP I y II, Tres Mares y Los Asnos.

Asimismo, están en funcionamiento el remonte de las telesillas de Pidruecos, Tres Mares y Río Hijar y los telesquís de Los Asnos y Tobogán II. Tanto el snowpark como el circuito de fondo están cerrados.

Según el parte de la instalación, consultado por Europa Press, en Calgosa, a 1.650 metros, hay 5 grados, la visibilidad es buena y el viento sopla flojo del suroeste. Por su parte, en el Chivo, a 1.850 metros, donde hay 3ºC, el viento es moderado también del suroeste.

Mientras, en Tres Mares, a 2.125 metros, la temperatura es de 1ºC, la visibilidad es media y el viento es fuerte del suroeste.