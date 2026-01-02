Alto Campoo abre 13 pistas en una jornada con buena visibilidad y viento flojo

Archivo - La estación invernal de Alto Campoo - ALTO CAMPOO - Archivo

SANTANDER 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alto Campoo ha iniciado este viernes con trece pistas abiertas y 14 kilómetros esquiables, además de buena visibilidad y viento flojo del suroeste en toda la estación.

La nieve -de calidad húmeda- tiene un espesor de entre 20 y 50 centímetros y la temperatura en la estación oscila entre 1 y 6 grados.

En concreto, en Alto Campoo se puede esquiar en trece de sus 23 pistas: las verdes de Calgosa I y II; las azules Pidruecos I, El Chivo I, II y III, Río Hijar I Superior, Río Hijar II y Peña Labra; y las rojas El Chivo SP I y II, Tres Mares y Los Asnos.

Asimismo, están en funcionamiento el remonte de las telesillas de Pidruecos, Tres Mares y Río Hijar y los telesquís de Los Asnos y Calgosa I, II y III. Tanto el snowpark como el circuito de fondo están cerrados.