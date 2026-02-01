Alto Campoo abre 17 pistas en una jornada con buena visibilidad

Archivo - Estación de Alto Campoo.-ARCHIVO - ALTO CAMPOO - Archivo

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo ha iniciado este primer domingo de febrero con 17 pistas abiertas de las 23 de las que dispone la instalación, ocho remontes, 16,41 kilómetros esquiables, un espesor de nieve húmeda de entre 30 y 50 centímetros y buena visibilidad.

En concreto, se puede esquiar en todas las pistas verdes; en las azules de Pidruecos I y II, El Chivo I, II y III, Río Hijar I Superior, Río Hijar II y Peña Labra; y las rojas de El Chivo SP I y II, Tres Mares, La Tortuga y Los Asnos.

Asimismo, están en funcionamiento el remonte de las telesillas de Pidruecos, Tres Mares y Río Hijar y los telesquís de Los Asnos, Calgosa I, II y III y Tobogán II. Tanto el snowpark como el circuito de fondo están cerrados.

Según el parte de la instalación, consultado por Europa Press, en Calgosa, a 1.650 metros, hay 3 grados, la visibilidad es buena y el viento sopla moderado del suroeste. Las mismas condiciones se dan en el Chivo, a 1.850 metros, donde hay 2ºC, y en Tres Mares, a 2.125 metros, que cuenta con una temperatura de 1ºC.

En su red social 'X', la estación recuerda que en esta jornada se celebra en la zona el Triatlón Blanco Reinosa-Alto Campoo, motivo por el que la carretera estará cortada de 11.00 a 13.30 horas, aproximadamente. La instalación cerrará en su horario habitual, a las 17.00 horas.