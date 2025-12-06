Alto Campoo abre este sábado con 6 pistas, 5 remontes y 8 kilómetros esquiables

Estación de Esquí de Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo se encuentra abierta este sábado con 6 pistas de las 23 de las que dispone la instalación, 5 remontes, 8,2 kilómetros esquibales, un espesor de nieve húmeda de entre 15 y 35 centímetros y buena visibilidad.

En esta segunda jornada tras la apertura oficial de la estación este viernes por la que pasaron cerca de 300 esquiadores, están abiertas las pistas verdes de Calgosa I y II; las azules de Pidruecos I, Río Hijar superior I, Río Hijar I Inferior y Río Hijar II; y la roja de Los Asnos.

Asimismo, tiene en funcionamiento el remonte de las telesillas de Pidruecos (3 plazas), y los telesquís de Los Asnos, Calgosa I, II y III.

Según el parte de la instalación, consultado por Europa Press, en Calgosa, a 1.650 metros, hay 6 grados, la visibilidad es buena y sopla viento moderado del suroeste. Las mismas condiciones se dan en el Chivo, a 1.850 metros, donde hay 4ºC.

Mientras, en Tres Mares, a 2.125 metros, la temperatura es de 2ºC, la visibilidad es buena y el viento del suroeste es fuerte.