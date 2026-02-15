Alto Campoo reabre este domingo con 17 pistas, 8 remontes y 16,41 kilómetros esquiables

Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 9:36
SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo ha reabierto este domingo con 17 pistas de las 23 de las que dispone la instalación, 8 remontes, 16,41 kilómetros esquibales, un espesor de nieve polvo de entre 40 y 90 centímetros y buena visibilidad, después de que ayer permaneciera cerrada por el temporal.

Están abiertas todas las pistas verdes y las azules, a excepción de Río Hijar I inferior y La Cabaña. En cuanto a las rojas, están disponibles las de El Chivo SP I y II, Tres Mares, La Tortuga y Los Asnos.

Asimismo, tiene en funcionamiento el remonte de las telesillas de Pidruecos (3 plazas), Tres Mares (4 plazas) y Río Hijar (4 plazas), y los telesquís de Los Asnos, Calgosa I, II y III y Tobogán II.

Según el parte de la instalación, consultado por Europa Press, en Calgosa, a 1.650 metros, hay -2 grados, la visibilidad es buena y el viento sopla del oeste y está en calma. Las mismas condiciones se dan en El Chivo, a 1.850 metros, donde hay 1ºC. En Tres Mares, a 2.125 metros, la temperatura es también de 1ºC, aunque el viento es moderado.

Este domingo la estación permanecerá abierta hasta su hora de cierre habitual, las 17.00 horas.

