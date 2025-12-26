Alto Campoo reabre con trece pistas, buena visibilidad y viento fuerte en algunas zonas

Archivo - Estación de Esqui de Alto Campoo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación invernal de Alto Campoo ha reabierto este viernes con trece pistas disponibles para la práctica de deportes de nieve y buena visibilidad, pero viento fuerte del suroeste en las zonas más altas.

Concretamente, están abiertas dos pistas verdes (Calgosa I y II); ocho azules (Pidruecos I y II; El Chivo I, II y III; Río Hijar I Superior; Río Hijar II, y Peña Labra), y tres rojas (El Chivo SP I y II y Tres Mares), según el parte de nieve facilitado por la estación y actualizado a las 8.00 horas.

En total, hay disponibles 15,56 kilómetros esquiables de nieve polvo y espesores de entre 20 y 50 centímetros.

En cuanto a los remontes, están abiertos dos telesillas (Pidruecos y Tres Mares) y los telesquís de Calgosa I y II. El circuito de fondo y el snowpark están cerrados.

La visibilidad es buena en toda la estación. En Calgosa, a 1.650 metros de altitud, la temperatura es de -3ºC y el viento sopla del suroeste moderado; en el Chivo (1.850 metros) hay -4ºC y el viento es fuerte.

También sopla fuerte en Tres Mares (2.125 metros), donde la temperatura es de -9 grados.