Una alumana de la PAU denuncia en los juzgados el error en la prueba de Biología, que recibe más de 100 reclamaciones

Archivo - Prueba de la PAU en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una alumna que se presentó a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Cantabria (UC), que se celebró del 2 al 4 de junio, ha presentado una demanda judicial por un error en el examen de Biología, que ha recibido además más de un centenar de reclamaciones.

Así lo ha informado este martes el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont, a preguntas de la prensa antes del acto de entrega de los XXIII Premios UCem al Emprendimiento Universitario de la UC.

Según ha explicado Casafont, con los datos "de esta mañana, precisamente", desde la Universidad esperaban un "alto número de reclamaciones, por ejemplo en el caso de Biología, pero a día de hoy han entrado un centenar, mientras otras materias tienen mayor número, lo que da "cierta tranquilidad" a la institución sobre el desarrollo de las pruebas.

"A nivel general hemos hecho cosas muy bien, creo que han sido unas pruebas de acceso muy satisfactorias", ha valorado.

Sobre el error en el ejercicio de Biología que una alumna ha llevado a los tribunales --"tenemos un poco de discrepancia con ese ejercicio de Biología", ha reconocido--, una demanda que ha recibido este martes la UC, el vicerrector ha manifestado que ahora "nos toca valorarlo, ver los fundamentos y proceder a la respuesta".

El vicerrector ha explicado que la denuncia se basa en el mismo argumento que escrimió la alumna de la publicación de las calificaciones y ha señalado que desde la UC consideran que aspectos "erróneos" en el escrito, al que la institución académica responderá "a su debido momento".

El pasado día 3, un error detectado en uno de los ejercicios del examen de Biología obligó a la UC a corregirlo a los 20 minutos de empezar.

En concreto, según informó la institución académica a esta agencia, se trataba de "un pequeño error" en una de las pruebas que se celebraron el miércoles, segunda de las tres jornadas de la PAU, ante el que se tuvo que hacer un cambio en el texto de esta prueba.

Se detectó en la pregunta b) del apartado 2 de Biología, que puntúa 0,40. "Se corrigió a los 20 minutos de empezar el examen, al detectarse, y se trasladó a todas las series", explicaron desde la UC.

Según precisaron, el cambio consistió en la letra que aparecía en un figura, y se especificó que donde "ponía T tenía que poner U" de modo que los alumnos pudieran resolver bien el problema.

La asignatura de Biología ha incrementado este año en la PAU su nota media un 8,1% respecto a 2025, pasando de 5,3 a 5,73.