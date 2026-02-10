Los alumnos del Curso de Industria del Videojuego visitan las oficinas de PlayStation España - SODERCAN

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents, título propio impulsado por la Consejería de Industria a través de SODERCAN (www.sodercan.es), junto con PlayStation y la Universidad de Cantabria, han visitado este fin de semana las oficinas de PlayStation España en Madrid.

La actividad ha permitido al alumnado conocer de primera mano el funcionamiento de una de las empresas líderes del sector del videojuego, así como su visión sobre el desarrollo de proyectos, el mercado y las oportunidades profesionales en la industria, ha informado este martes el Gobierno.

Durante la jornada, distintos profesionales en activo de PlayStation España impartieron sesiones de carácter formativo centradas en aspectos clave del desarrollo de videojuegos, la estructura de los estudios, los perfiles profesionales más demandados y la realidad del mercado actual.

Esta visita se enmarca en la apuesta del Ejecutivo regional por una formación especializada conectada con la industria, que facilita experiencias que complementan los contenidos académicos con una visión práctica y real del sector.

El contacto directo con profesionales ha permitido al alumnado resolver dudas, conocer trayectorias profesionales reales y comprender mejor los procesos y dinámicas de trabajo en una gran compañía del ámbito del videojuego.

La experiencia ha supuesto además un estímulo motivacional para los estudiantes, reforzando su orientación profesional y ampliando su perspectiva sobre las salidas laborales del sector, ha destacado el Gobierno.

AGENDA DIGITAL DE CANTABRIA

Este curso forma parte de las iniciativas impulsadas por SODERCAN en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria, para apoyar el desarrollo del talento digital en la región y la creación de un ecosistema vinculado a una industria creativa y tecnológica con alto potencial de crecimiento.

El consejero de Innovación, Eduardo Arasti, ha indicado que la industria del videojuego supera en ingresos al cine y música juntos y da empleo en muchos sectores, como desarrollo, diseño, arte, música, marketing o traducción. "Buscamos no solo la formación de talento especializado sino también generar un ecosistema propicio para el emprendimiento, la atracción de empresas y el desarrollo de proyectos de esta prometedora industria en la región", ha señalado.

Un sector con alto potencial de crecimiento, de creciente impacto económico y de uso intensivo e innovador de tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o virtual, o los gráficos 3D.