Alumnos del IES Santa Clara adaptan la historia del Beato de Liébana a personas con discapacidad - AYUNTAMIENTO DE POTES

POTES, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del IES Santa Clara de Santander han adaptado la historia del Beato de Liébana mediante pictogramas, Braille y elementos táctiles para hacer la cultura más accesible e inclusiva.

Dos de los ejemplares del proyecto 'El Beato al alcance de todos' se han entregado al Ayuntamiento de Potes, que se beneficia así de esta iniciativa educativa desarrollada por el alumnado del Ciclo de Mediación Comunicativa del Santa Clara dentro del programa RETA-Cantabria, impulsado por la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria.

El proyecto tiene como finalidad acercar el patrimonio histórico y cultural de Cantabria a todas las personas, especialmente a quienes encuentran barreras en la comunicación o en el acceso a la información, ha informado el Consistorio.

Para ello, el alumnado ha trabajado durante todo el curso en la adaptación del cuento 'Beato, el monje pintor', de la autora Charo Jiménez, transformándolo en un recurso accesible para personas con sordoceguera, ceguera o discapacidad intelectual.

Desde el pasado mes de octubre, estudiantes de primero y segundo curso han desarrollado de forma colaborativa distintas versiones accesibles de la obra. El trabajo comenzó con el análisis y adaptación del texto original, simplificando algunos contenidos para facilitar su comprensión sin perder la esencia narrativa de la historia. Posteriormente, cada grupo diseñó su propio formato, incorporando materiales táctiles, pictogramas y recursos visuales adaptados para favorecer la accesibilidad cognitiva y sensorial.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto ha sido la inclusión de ilustraciones táctiles, fundamentales para facilitar la comprensión a personas con discapacidad visual o sordoceguera, así como la transcripción íntegra de los cuentos al sistema Braille. El alumnado también se encargó de la encuadernación y presentación final de los ejemplares.

La iniciativa ha culminado con una visita a Potes, donde se ha hecho entrega de dos de los cuentos adaptados en la Torre del Infantado, en un acto en el que ha estado presente el alcalde de Potes, Francisco Javier Gómez Ruiz, y la teniente alcalde, Eva Cotera. La actividad ha permitido además al alumnado conocer de cerca la figura del Beato de Liébana y profundizar en la importancia histórica y cultural de este personaje vinculado al territorio lebaniego.

El Ayuntamiento de Potes ha puesto en valor esta iniciativa educativa y social que une patrimonio, inclusión y accesibilidad, "demostrando cómo la cultura puede convertirse también en una herramienta para construir una sociedad más igualitaria y participativa".

Los cuentos se encuentran expuestos en la Biblioteca Municipal Jesús de Monasterio en Potes.