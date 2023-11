Alumnos del Marqués de Estella piden el arreglo de goteras en su pabellón y el Ayuntamiento dice que las revisará

La alcaldesa dice que ahora no hay dotación económica para rehabilitar de forma integral el pabellón, que estará "en presupuestos venideros"



SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del colegio Marqués de Estella de Peñacastillo reclaman el arreglo de las goteras que tiene el pabellón, que serán revisadas por técnicos del Ayuntamiento de Santander, aunque la alcaldesa, Gema Igual, ya ha avisado que la rehabilitación integral del polideportivo que está proyectada aún tardará porque no hay dotación presupuestaria para llevarla a cabo y será incluida en "presupuestos venideros".

Así lo ha señalado la alcaldesa al ser cuestionada este miércoes por la reclamación de los alumnos de este centro educativo, que han remitido cerca de 50 cartas al director de un medio de comunicación regional (El Diario Montañés) trasladándole el "problema muy grave" que llevan arrastrando, según han asegurado, desde hace 14 años.

A Igual le ha "extrañado muchísimo" esa "movilización en masa y en este momento" que, según ha indicado, se produce sin que, al menos que ella sepa, por parte de la Dirección del centro le hayan pedido una cita para abordar este problema en la que el Consistorio le pueda explicar al colegio la situación en que se encuentra el proyecto de rehabilitación del pabellón.

La alcaldesa ha asegurado que "no tiene conocimiento" de algunas de las circunstancias que se describen en las cartas remitidas a este medio de comunicación en relación a este problema de goteras, ante el que "volverán a ir los técnicos".

Igual ha explicado que hace un tiempo la concejala de Educación, Noemí Méndez, informó al centro a través de un correo electrónico que el proyecto de rehabilitación del pabellón del centro se aprobó a finales de abril y que seguía en tramitación.

La alcaldesa ha detallado que el proyecto fue elaborado en la legislatura anterior, en la que era Ciudadanos llevaba las competencias de Deportes y que, según ha dicho, se dedicó a "hacer varios proyectos" pero sin tener aún dotación económica para llevarlos a cabo, como fue el caso de la mejora de este pabellón.

Una vez aprobado el proyecto "a últimos de abril", la alcaldesa ha señalado que ahora lo que hay que hacer es buscar la dotación económica para poder llevar a cabo la actuación y empezar a elaborar los pliegos para poder sacarlo a licitación.

Ha insistido en que el Ayuntamiento "no está parado" pero no puede licitar el proyecto "al no tener la dotación económica" que se precisa para ejecutarlo, recordando en este sentido que el Consistorio lleva varios ejercicios con los presupuestos prorrogados.

Además, ha recordado que una vez que se licite se abrirá un plazo para que las empresas presenten ofertas, que habrá que analizar, para poder proceder a la adjudicación e iniciar las obras.

La alcaldesa ha reconocido que la tramitación y los plazos del Ayuntamiento para ejecutar los distintos proyectos "son excesivamente largos, pero son así".

Igual ha dado estas explicaciones al ser cuestionada sobre este asunto en el marco de una visita que ha realizado al Barrio Obrero del Rey de Santander con motivo del inicio de las obras de su rehabilitación integral.