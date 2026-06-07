Alumnos del 'Programa Experiencial' de Santander restaurarán las barandillas de la Primera del Sardinero

Alumnos del 'Programa Experiencial' restaurarán las barandillas de la Primera del Sardinero - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una decena de alumnos del 'Programa Experiencial I' del Ayuntamiento de Santander, en colaboración con el Servicio de Talleres Municipales, realizarán la restauración del tramo de barandillas ornamentales de protección que coronan la Primera Playa de El Sardinero.

En concreto, se trata de los participantes --desempleados de larga duración-- en la especialidad 'Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción' que, tras meses de formación teórico-práctica, comienzan a realizar obras y servicios en distintos espacios e instalaciones de ámbito municipal.

El objetivo con esta primera intervención es devolver el esplendor de las barandillas de la Primera, un elemento "clave" de la identidad santanderina: las de forja diseñadas originalmente por el arquitecto municipal Ramiro Sainz Martínez enmarcadas dentro de las reformas urbanísticas iniciadas hacia 1914.

Son tramos de barandilla de forja esmaltada en el color azul predominante en la ciudad, constituida por tubos horizontales y diseño ornamental en los paños centrales.

Debido a la cercanía al mar este tipo de material tiende a deteriorarse, perdiendo en algunos casos volumen por el grado de corrosión.

Dado el valor patrimonial y de identidad que suponen estas barandillas, la intervención se encuadra en el desarrollo de una restauración minuciosa y respetuosa con el objeto, tal como se aprende en un oficio manual, objetivo principal de estos programas de formación en alternancia con el empleo desde su origen.

Por ello, la intervención implica lijado y raspado de los elementos de forja, reposición de volúmenes con materiales afines o soldadura, lijado para afinado, imprimación para protección y preparación del soporte y pintado con esmalte del color azul típico de la capital cántabra.

PROGRAMA

En nota de prensa, el Consistorio ha explicado que puso en marcha este programa en diciembre, dentro de las iniciativas experienciales de carácter general y dirigidas a desempleados de larga duración prioritariamente mayores de 52 años.

El proyecto está subvencionado por el Gobierno de Cantabria a través del Servicio Cántabro de Empleo con fondos de ámbito estatal, con una subvención 546.000 euro, mientras que la aportación municipal es de unos 75.000 euros.

Está destinado a 20 personas desempleadas de Santander divididos en dos especialidades: 'Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción' y 'Operaciones auxiliares de montaje y reparación de sistemas microinformáticos', que están contratadas por el Ayuntamiento bajo la modalidad de formación en alternancia durante un año.