Álvaro Fernández celebra sus 25 años en los escenarios con un concierto solidario en el TMCE el 30 de octubre

Presentación del concierto de Álvaro Fernández - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante Álvaro Fernández celebrará sus 25 años en los escenarios con un concierto solidario a favor de AFA Cantabria que tendrá lugar en el Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) el 30 de octubre.

Fernández estará acompañado por numerosos artistas y amigos que han formado parte de diferentes momentos de su trayectoria, como Nando y Sergio Agüeros, Esteban Verdeja, Puri Díaz, Andrea Agüeros, Pedro Pablo Cosío, Vicente Díaz, José Ángel Hevia, Hermanos Cosío, Hermanas Carrera, Pandereteras de Ruente, Liliana Castañón y Covadonga Bárcena, además del grupo asturiano Perdayuri, el Mariachi Internacional Real de Jalisco y el Coro Ronda Garcilaso.

La concejala de Cultura, Esther Vélez; Álvaro Fernández, y Soraya González y José Luis Ruiz, de AFA Cantabria, han presentado este viernes el concierto, concebido también como un reconocimiento a la trayectoria de un artista estrechamente vinculado a la canción montañesa y al folclore cántabro.

Vélez ha mostrado la satisfacción del Ayuntamiento por que Álvaro Fernández haya elegido Torrelavega para conmemorar una fecha tan especial. Una ciudad, ha destacado, que es "cuna de folclore" y que mantiene un firme compromiso con la promoción y difusión de la cultura de Cantabria y con el apoyo a los artistas locales.

La concejal ha felicitado al artista por estos 25 años de trayectoria, en los que ha contribuido a preservar y difundir las tradiciones y las "señas de identidad" de Cantabria. Además, ha destacado el carácter solidario de una celebración que permitirá unir "música, tradición, cultura y solidaridad" y colaborar con la labor que desarrolla AFA Cantabria.

Vélez ha animado a los ciudadanos a acompañar a Fernández en este aniversario y a disfrutar de una noche que confía en que sea "superespecial" y quede en el recuerdo tanto por su contenido artístico como por su vertiente solidaria.

Por su parte, Fernández ha reconocido que es "un placer" celebrar sus 25 años de carrera en el Teatro Municipal Concha Espina y en Torrelavega, una ciudad que considera "cuna de la tradición" de la canción montañesa.

El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas, durante las que se interpretarán entre 18 y 20 canciones. Fernández ha señalado que el objetivo es que el público "disfrute al máximo" de una celebración que tendrá para él un significado especial por compartir escenario con personas que han estado vinculadas a estos 25 años de carrera.

Al respecto, ha señalado que cumplir 25 años en activo supone "todo un logro" y afronta esta nueva etapa con ganas de seguir aportando a la música tradicional de Cantabria.

Además, ha subrayado la importancia de que el aniversario tenga un componente solidario y permita apoyar a las familias y personas con Alzheimer de Cantabria.

A BENEFICIO DE AFA CANTABRIA

Las entradas tienen un precio de cinco euros y toda la recaudación se destinará a AFA Cantabria. Soraya González ha agradecido a Fernández que haya querido vincular una celebración "tan especial" a la asociación.

González ha explicado que los fondos obtenidos se emplearán en seguir adaptando y mejorando el nuevo centro de día de AFA Cantabria en Torrelavega, inaugurado este verano, y en adquirir los recursos necesarios para atender a los usuarios y sus familias. El centro ofrece, entre otros servicios, información y asesoramiento gratuito, apoyo psicológico y terapias de estimulación cognitiva para las personas con Alzheimer y otros deterioros cognitivos.

Para aquellas personas que quieran colaborar, aunque no puedan asistir al concierto, se ha habilitado una Fila 0, pudiendo realizar sus donativos en la cuenta de AFA Cantabria: ES88 2103 7139 89 0030018284

Las entradas ya están a la venta por los canales habituales del Teatro Municipal Concha Espina. Toda la información puede consultarse en www.tmce.es