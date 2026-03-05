Amica dona seis libros de más de 300 años a la Biblioteca Municipal de Santander - AMICA

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amica ha donado a la Biblioteca Municipal de Santander seis libros de más de 300 años, ejemplares de origen eclesiástico que se consideran parte del patrimonio cultural de Cantabria y están amparados por ley, ya que el más antiguo data de 1623.

Esta donación es fruto de una de las acciones que desarrolla Amica a través de su Librería Solidaria, ubicada en Torrelavega, donde se procesan y 'rescatan' libros donados o reciclados.

Tras esta labor, los responsables del hallazgo y el presidente de Amica, Joaquín Navamuel, han hecho entrega de los ejemplares al responsable de la Biblioteca Municipal de Santander, Pablo Susinos.

Estos libros se ponen a la venta con un precio simbólico para financiar los proyectos de la entidad, que trabaja desde hace más de 40 años para promover la autonomía, la inclusión social y laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.

Amica destaca que en ocasiones, como ésta, aparecen "auténticas joyas" en su librería. En concreto, según el responsable de la biblioteca santanderina el valor de estos libros reside en su "interés cultural e historiográfico", ya que fueron manufacturados originariamente de Madrid, Pamplona y Colonia (actual Alemania) y gozan de un "gran estado de conservación".

En base a la legislación vigente, en concreto la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, estos libros han de preservarse para el futuro, ha informado Amica en nota de prensa.