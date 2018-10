La encuesta de la Plataforma de la Enseñanza Pública "suspende" a Serna

Actualizado 26/02/2015 13:20:52 CET

Han participado en el cuestionario 1.066 personas

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.066 personas han participado en la encuesta promovida por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública para valorar la gestión de la Consejería de Educación y de sus responsables. El 91,5% de los participantes considera mala o muy mala dicha gestión, y el 94% la puntúa con un "suspenso". También "suspende" el consejero, Miguel Angel Serna, que recibe un cero del 60% de los encuestados, y en total una nota media del 0,82.

Los resultados de la encuesta han sido dados a conocer este jueves en rueda de prensa por representantes de los diferentes colectivos que integran la plataforma, que también han presentado la manifestación convocada para este sábado, a las 17.30 desde la Consejería a Delegación de Gobierno.

"Que empiecen a tomar nota desde la calle Vargas y Peñaherbosa" -sedes de la Consejería de Educación y del Gobierno-, ha afirmado en calidad de portavoz de la plataforma el secretario general de la Federación de Educación de CCOO, Javier Ramírez, para quien la encuesta demuestra que el malestar por la situación de la enseñanza pública no es algo que "una panda de rojos se haya inventado".

La encuesta se ha realizado on line desde el 27 de enero al 23 de febrero. Los promotores están "razonablemente" satisfechos con la participación, que consideran "bastante significativa" teniendo en cuenta que el periodo de tiempo para participar ha sido "escaso" y que el acceso on line no está aún generalizado. Además, subrayan que el hecho de no haber participado no quiere decir que se tenga mejor opinión que los que sí han respondido al cuestionario.

De los participantes, más del 73% son docentes (45,8% funcionarios y 27,5% interinos), algo más del 14% padres, y el 5,5% miembros de equipos directivos. El 95% considera malas o muy malas las decisiones de la Consejería para la enseñanza pública; más del 90% valora negativamente las reformas educativas; y el 93% califica de mala o muy mala la capacidad de negociación de la Consejería.

Más del 88% consideran que no ha mejorado nada en estos años; el 59% cree que ha empeorado todo y el 27% estima que lo que más ha ido a peor ha sido la política de Personal (recursos humanos). En materia de Formación Profesional, el 21% considera regulares los modelos de FP básica y dual que ha implantado la Consejería, y más del 61% los juzga malos o muy malos.

La plataforma tiene previsto emitir un boletín de notas para hacer llegar el resultado de la encuesta a Serna de una forma "distendida y lúdica".

HUELGA DE ESTUDIANTES

Por otro lado, la Plataforma ha invitado a la comunidad educativa a participar en la manifestación del sábado contra "los recortes, el 3+2 en la universidad, la modificación de curriculum, la nueva carga horaria no negociada, las becas VIP" y en general "toda la política educativa de Serna".

La plataforma también ha arremetido contra el nuevo curriculum de religión, y ha pedido que se denuncie el Concordato y que la comunidad autónoma reduzca al mínimo la carga horaria de esta asignatura.

Sobre la huelga de este jueves convocada por el Colectivo de Estudiantes y el Bloque de Estudiantes, su portavoz, Diego Cagigas, ha dicho que se está registrando una participación "bastante buena", del 80% a primera hora en los institutos de Santander, algo más en Torrelavega, y el 70% de media en las facultades de la capital, con un seguimiento mayor en Educación y Filosofía y Letras y menor en Derecho y Económicas.

Además está convocada una manifestación a las 12.30 horas desde la Consejería a Correos. Los estudiantes piden la retirada del decreto 3+2 porque a su entender "mercantiliza" la educación universitaria a través de las "becas-préstamo" y la "elitiza".