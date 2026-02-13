La ampliación del CEIP Marcial Solana de Villaescusa estará concluida para el próximo curso

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita las obras de ampliación del CEIP Marcial Solana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del CEIP Marcial Solana de La Concha de Villaescusa estará concluida para el próximo curso escolar 2026-2027, después de que las obras se hayan reanudado recientemente con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

Así lo ha anunciado este viernes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la visita que ha realizado tanto al centro como a los trabajos que se están llevando a cabo, junto al consejero de Educación, Sergio Silva; el alcalde, Constantino Fernández, y la directora del centro, María Isabel Cuesta.

La presidenta ha destacado que, una vez que el Ejecutivo "ha conseguido desbloquear el proyecto y reanudar las obras", el montante total de la actuación asciende a cerca de 3 millones de euros.

Buruaga ha repasado los antecedentes de un proyecto que ha definido como la "historia de un despropósito". Esta actuación, comprometida en el 2018 por el anterior Ejecutivo regional PRC-PSOE y que ha sufrido "varios años de inacción, retrasos y cambios de ubicación con respecto a la idea original", fue paralizada en 2023, a partir de la renuncia de la anterior empresa adjudicataria.

"Otro desengaño y otra frustración", ha señalado, para poner en valor que el actual Gobierno tuvo que "empezar de cero" la ampliación con la formalización de la rescisión del contrato, la licitación de nuevo de la redacción del proyecto y la adjudicación de la obra "en tiempo récord".

Por todo ello, ha reconocido la labor del consejero de Educación y ha mostrado su "satisfacción" por cumplir con "un nuevo compromiso con la educación pública de Cantabria" y, muy especialmente, por dar respuesta a una "antigua y justa demanda" de la comunidad educativa de Villaescusa.

Buruaga ha asegurado que con esta ampliación el Marcial Solana dará un "salto adelante" y ganará espacio con unas instalaciones "modernas y funcionales", y se convertirá en un "centro de referencia" para el municipio y todo su entorno.

Un colegio al que, además, ha felicitado por su "magnífico proyecto educativo", que es un "éxito compartido" del profesorado, el equipo directivo y las familias.

Al hilo, ha incidido en su apuesta por la educación pública y ha puesto en valor los resultados de Cantabria en el ámbito educativo, como ser la tercera comunidad en resultados PISA y en la menor tasa de abandono escolar.

"Estamos a la cabeza del país en calidad educativa y no vamos a parar", ha enfatizado, para destacar que en esta legislatura se ha "duplicado" la inversión en infraestructuras educativas con respecto a 2022 y 2023 y que, "tan solo en obra nueva", se han movilizado en los últimos meses un total de 10,5 millones de euros.

"Vamos a seguir fortaleciendo y transformando a mejor nuestro sistema educativo (...). No hay inversión con más retorno social", ha concluido la presidenta.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la implicación del Gobierno para retomar la obra y poner fin a los "muchos avatares" por los que ha pasado un proyecto "muy necesario para Villaescusa".

EL PROYECTO

Las obras, adjudicadas a la empresa Global Tektia, contemplan la terminación del edificio paralizado en 2023, que se destinará al ciclo de Infantil. Se trata de un bloque de alrededor de 1.200 metros cuadrados, distribuidos en dos alas, un núcleo central y un amplio patio cubierto.

Permitirá al centro disponer de ocho nuevas aulas, dos espacios de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y otro más para usos múltiples y psicomotricidad, además de comedor, despacho de dirección, sala de profesores, aseos y vestuarios para el personal.

También se incluyen otras actuaciones complementarias como la mejora de la accesibilidad al centro, el acondicionamiento de uno de los patios y la reconversión de algunas de las infraestructuras educativas actuales para, por ejemplo, facilitar el transporte escolar y reorganizar los aparcamientos.

Este colegio forma parte de la red de centros sostenibles y participa en el Programa de Huertos y Jardines, así como en el Programa de Refuerzo Educativo y la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud.

PROTESTA DE LA JUNTA DOCENTE

Por otra parte, miembros de la Junta de Personal Docente se han concentrado a las puertas del colegio donde han reivindicado su adecuación salarial, que han calificado de "justa y necesaria", a la que ahora han sumado "otro frente" como es la negociación del calendario escolar.

En declaraciones a los medios de comunicación, los sindicalistas han insistido en que seguirán con sus demandas ya que el Gobierno "sigue en sus trece".

Una concentración que Silva, cuestionado por la prensa, ha lamentado, afeando a los sindicatos que "aprovechen" la situación para realizarla, más cuando en esta ocasión se trata de una inversión de 3 millones de euros en un colegio público y tras una reivindicación histórica de 14 años. "Esto es defender la educación pública", ha sentenciado.

Por último, ha mostrado su respeto a la protesta y ha dicho que es "legítimo" que las organizaciones sindicales "tracen las estrategias que consideren oportunas".