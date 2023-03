Ana Coria renuncia a su acta de concejala del PRC de Castro por "motivos políticos"

CASTRO URDIALES, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ana Coria ha registrado este lunes su renuncia a su acta de concejala del Ayuntamiento de Castro Urdiales por el PRC por motivos "de carácter político", fundamentalmente por no sentirse "identificada" con la línea del partido, si bien, a pesar de que el acta es personal, ha decidido entregarla y dejarla a disposición del Partido Regionalista de Castro Urdiales.

Así lo ha anunciado en un comunicado, en el que ha indicado que los motivos que le han llevado a tomar esta "meditada" decisión --que se produce a dos meses de las elecciones municipales del 28 de mayo-- son, fundamentalmente, de carácter político.

Según ha explicado, a pesar de haber tomado la decisión en 2019 de apoyar la candidatura de Jesús Gutiérrez y presentarse bajo las siglas del Partido Regionalista, "hace tiempo que, lamentablemente, no me siento identificada, ni a gusto, con la línea política del partido bajo el que obtuve dicha acta de concejala".

En este sentido, ha señalado que durante los últimos meses ha sentido que no ha podido desempeñar la labor que considera corresponde a un representante político elegido por parte de los castreños.

"Creo que desde la oposición se ha de llevar a cabo una tarea de fiscalización de quien gobierna, pero también se ha de contribuir con propuestas e ideas que beneficien a toda la ciudadanía; tal y como he visto hacer a otros grupos que ocupan un lugar en la oposición. Y siento que ésta no ha sido la prioridad del partido bajo cuyas siglas obtuve la posibilidad de formar parte de la Corporación municipal. Siento que poco o nada queda de aquella formación que logró convencerme de que tenía un proyecto ilusionante y de futuro para Castro", ha indicado en su comunicado.

También ha informado que, a pesar de que el acta es personal, ha decido entregarla y dejarla a disposición del PRC de Castro Urdiales, "bajo cuyas siglas lo obtuve, aunque nunca tomé la decisión de militar en el mismo".

No obstante, y pese a lo anteriormente expuesto, Coria ha agradecido al PRC castreño "la oportunidad que me brindó hace cuatro años de aportar mi experiencia en el mundo de la política para trabajar por el bien de los castreños, aunque el resultado no haya sido para mí el deseado".