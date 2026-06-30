Anilladas las águilas pescadoras nacidas en la Bahía de Santander - COLECTIVO OSPREY CENTRE

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Osprey Centre ha procedido a anillar las tres jóvenes águilas pescadoras nacidas en la Bahía de Santander durante la temporada 2026, en una operación llevada a cabo este lunes, 29 de junio, que ha permitido tomar medidas de peso y talla a estos ejemplares.

Según ha informado la organización, esta quinta generación, hijos de la única pareja reproductora del norte de la península ibérica, está formada por dos hembras y un macho, lo que supone "un hito importante para la recuperación de la especie en la zona".

El colectivo ha destacado que en total ya han nacido en la Bahía de Santander 13 ejemplares desde que empezó la reproducción la temporada 2022, situación que no se daba desde hace más de 40 años.

El macho de esta nueva generación ha sido bautizado como Máximo, en honor al naturalista Máximo Sánchez Cobo, fallecido recientemente, como acordaron los miembros de Osprey Centre. Las dos hembras serán nombradas por los seguidores del proyecto a través de una encuesta en redes sociales.

Las anillas utilizadas han sido suministradas por la Estación Biológica de Doñana y permiten realizar un seguimiento detallado de los movimientos migratorios de estas aves.

El colectivo ha explicado que estas anillas han permitido conocer el retorno la temporada 2026 de tres ejemplares nacidos en la Bahía de Santander, entre los que se encuentran Jano y Laro, dos machos nacidos en 2023 que se han establecido respectivamente en las Marismas de Orx, en las Landas francesas, y en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Asimismo, la organización ha informado de que Anjana, ejemplar de 2024, fue observado en Guinea Bissau en mayo 2025 y en su primer retorno desde su zona de invernada, tras pasar por la Bahía de Santander, ha sido vista en Plaiaundi y Zumaia, lo que demuestra la capacidad de dispersión de estos ejemplares nacidos en la bahía santanderina.

El Colectivo Osprey Centre ha manifestado su esperanza en que la especie se vaya recuperando a partir de los ejemplares nacidos en la capital cántabra, y vaya recolonizando otros estuarios del Cantábrico, consolidando así el proceso de recuperación de esta especie que había desaparecido de la región hace más de cuatro décadas.