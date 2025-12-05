Un año y seis meses al preso de El Dueso que se fugó en Valdecilla y huyó a Francia

Archivo - Centro penitenciario de El Dueso - COLEGIO DE LA ABOGACÍA - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander ha condenado a un año y medio de cárcel al preso de El Dueso de Santoña (Cantabria) que en junio de 2024 se fugó durante un traslado sanitario al Hospital Valdecilla de Santander y huyó después a Francia, donde fue detenido dos semanas después, en un camping en el sur del país.

Este viernes se ha celebrado, con conformidad de las partes, el juicio al implicado y a las personas que le ayudaron a escapar: familiares, considerados cooperadores de lo ocurrido y sobre quienes han recaído siete meses de prisión, y un enjuiciado como cómplice, condenado a tres mes y un día y al pago de una multa, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2024 por la tarde, cuando el interno aprovechó un traslado a Valdecilla para escaparse, a las puertas del Servicio de Urgencias.

Fue arrestado el 1 de julio a las seis de la mañana por agentes galos, de la Gendarmería de Pau, en un camping de Tournon-dAgenais, junto a dos personas que le ayudaron en su fuga.

En el momento de la huída, el interno estaba siendo conducido por la Guardia Civil a Valdecilla para hacerse una radiografía y comprobar si había sufrido alguna rotura después de que, al parecer, se hubiera autolesionado dando un golpe a la pared para que le llevasen al hospital.

Pero los agentes que iban con él, cuando se disponían a bajarle del furgón, fueron rociados -con un spray o sustancia-, y el preso y otras personas -presuntamente puestas de acuerdo previamente con él- huyeron del lugar en un coche.

En concreto, se dio a la fuga sobre las 17.30 horas a la entrada de Urgencias de Valdecilla y lo sucedido fue comunicado al resto de cuerpos policiales para la búsqueda del reo, labores que culminaron 16 días después: a las 6.00 horas del 1 de julio con su detención en Francia.