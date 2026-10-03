ANPE Cantabria reclama recuperar la negociación para abordar los principales problemas de la educación pública

Consejo Sindical Autonómico de Anpe Cantabria. - ANPE CANTABRIA

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

ANPE Cantabria ha reclamado la recuperación de la negociación con la Consejería para abordar "los principales problemas de la educación pública".

Y es que, el sindicato ha celebrado este sábado su Consejo Autonómico, una jornada de análisis y debate en la que se han abordado algunas de las principales cuestiones que afectan a la educación regional.

El encuentro, según ha informado la organización en un comunicado, ha contado con la presencia del presidente nacional de ANPE, Francisco Venzalá, y del secretario de Acción Sindical del sindicato, Ramón Izquierdo.

Durante el Consejo Sindical se han analizado diferentes asuntos que, a juicio de ANPE, requieren una respuesta por parte de la Administración educativa.

Entre ellos se encuentran la reducción de las ratios de alumnos por aula, la disminución de la carga burocrática que soportan los docentes, la regulación de las actividades extraescolares y la revisión del actual modelo de conciertos con centros privados.

ANPE Cantabria considera que estas cuestiones deben abordarse desde el diálogo y la negociación con los representantes de los trabajadores.

Por ello, el sindicato ha reclamado al consejero de Educación, Sergio Silva, "que retome la vía de la negociación y convoque a las organizaciones sindicales para buscar soluciones a los problemas que afectan al profesorado y al conjunto de la educación pública de Cantabria".

ANPE ha insistido en que la mejora de las condiciones en las que los docentes desarrollan su trabajo "es también una condición necesaria para mejorar la calidad del sistema educativo".

"Los problemas de la educación no se solucionan de espaldas al profesorado. Es necesario escuchar a quienes están cada día en las aulas y recuperar una negociación que permita avanzar en medidas concretas", ha señalado su presidenta autonómica Rus Trueba.