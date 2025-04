ANPE insta a Silva a "asumir su responsabilidad y atender las demandas del profesorado"

Le anima a que aplique "de manera inmediata y sin necesidad de acuerdo" la subida de 100,23 euros mensuales si es "tan generosa como afirma"

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente ANPE ha instado este miércoles al consejero de Educación, Sergio Silva (PP), a "asumir su responsabilidad y atender las demandas del profesorado".

ANPE, que ostenta la Presidencia de la Junta de Personal Docente, ha denunciado en un comunicado la "actitud" de Silva, quien, en su opinión, "en lugar de gobernar y resolver los problemas que afectan al sistema educativo, opta por quejarse públicamente de las dificultades inherentes a su cargo". "Gobernar es asumir responsabilidades, no eludirlas", ha replicado el sindicato.

El sindicato ha recordado que los docentes de Cantabria llevan 17 años sin ver actualizada la parte autonómica de su salario, una reivindicación que "no han priorizado hasta ahora" porque "siempre hemos apostado por mejorar aspectos estructurales del sistema educativo, en beneficio directo del alumnado". Sin embargo, considera que "ya es hora de que se reconozca también el esfuerzo y compromiso del profesorado".

ANPE ha lamentado "profundamente" que Silva, "lejos de mostrar respeto por quienes sostienen día a día la educación pública, haya optado por denigrar públicamente la imagen de sus propios trabajadores" y le han exigido "un cambio inmediato de actitud y un mínimo de respeto institucional hacia el colectivo docente".

A juicio del sindicato, la huelga y manifestación del pasado 3 de abril, secundadas "de forma masiva", son "una clara muestra del hartazgo del profesorado".

El sindicato ha afirmado que "el consejero no puede seguir mirando hacia otro lado" y "echar balones fuera", sino que "debe escuchar lo que está diciendo el colectivo docente y actuar en consecuencia".

Además de la cuestión salarial, ha indicado que existen "múltiples problemas estructurales sin resolver", como la bajada de ratios, la reducción de la carga burocrática o la disminución de la carga lectiva, entre otras cuestiones. Unas "reivindicaciones históricas que siguen acumulando polvo en los cajones de la Consejería mientras el profesorado soporta cada vez mayores cargas".

Respecto a la propuesta de 100,23 euros mensuales de adecuación salarial planteada por la Consejería, ANPE ha insistido que es "claramente insuficiente", pero ha animado al consejero a que, si ésta "es tan generosa como afirma, puede y debe aplicarla de manera inmediata, sin necesidad de acuerdo".

"No lo hace porque, sencillamente, no quiere mejorar las condiciones laborales del profesorado. No se trata de capacidad, se trata de voluntad política", ha aseverado.

Finalmente, el sindicato ha instado a Silva a que "abandone la confrontación, ejerza su responsabilidad de gobierno y atienda de una vez las justas demandas del colectivo docente" porque "el futuro de la educación pública cántabra está en juego".