Un aparato que inmoviliza la cabeza en cirugías oftálmicas gana el UCem al mejor proyecto con enfoque en discapacidad

'Headstop'. - UC

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Headstop', un dispositivo médico diseñado para garantizar la inmovilización segura, cómoda y estéril de la cabeza del paciente durante cirugías oftálmicas, ha logrado el premio al mejor proyecto universitario con enfoque en discapacidad, en la última edición de los Premios al Emprendimiento Universitarios (UCem), organizados por la Universidad de Cantabria (UC) y apoyados por la Fundación ONCE.

El aparato patentado por los enfermeros Basilio Agüero (doctorando en la UC), Nuria Viadero, Marta Blanco, Nuria Liaño y Ana Mato, y diseñado por Juan Pedraja y Saúl Higuera, miembros del IDIVAL, permite inmovilizar la cabeza del paciente durante la cirugía oftálmica, ha indicado la UC en nota de prensa.

Según ha explicado, esta iniciativa surgió en el marco del concurso Idealab, promovido por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y el IDIVAL, que busca transformar ideas imprimibles en 3D en patentes.

Tras una primera participación sin premio, la propuesta ganó la edición de 2023, lo que permitió avanzar en el desarrollo de prototipos hasta materializar un sistema de silicona con cinchas y hebillas de anclaje y desanclaje rápido, probado con éxito en camillas de quirófano.

Su presentación en los Premios UCem les ha permitido, además de obtener mil euros, asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo y puesta en marcha de la idea de negocio a través de Inserta Empleo y la Fundación ONCE.

Agüero ha explicado que este dispositivo pretende hacer más cómoda la intervención en el paciente. Y es que hasta ahora la inmovilización de la cabeza en intervenciones como las de cataratas se realizaba con esparadrapo, un método considerado "anticuado" y que puede generar molestias o lesiones cutáneas, especialmente en una población de edad avanzada.

De esta forma, con 'Headstop' se logra mejorar los cuidados de enfermería, proteger la integridad de la piel y de estructuras como las cejas, y facilitar la retirada del sistema sin dañar al paciente.

Este sistema supone un "salto cualitativo" para la enfermería, ya que ayuda a pacientes con déficits visuales a reducir movimientos involuntarios y facilita que mantengan la mirada centrada durante la intervención, "algo crítico en cirugías delicadas como el trasplante de córnea, que pueden durar varias horas", ha indicado.

Además, aunque el equipo trabaja en Oftalmología, el dispositivo puede utilizarse en otras especialidades en las que se necesita una fijación muy específica de la cabeza en la posición de decúbito supino mirando hacia el techo.

HACIA LA COMERCIALIZACIÓN

Tras lograr la patentabilidad de las hebillas de anclaje rápido, cuyo fabricante y promotor principal es el IDIVAL y el Servicio Cántabro de Salud, los enfermeros decidieron presentarse a los Premios UCem, donde han conectado con expertos que les orientan en aspectos empresariales.

Así, ahora necesitan patrocinadores y fabricantes que produzcan el dispositivo y permitan iniciar su distribución. En este punto, Agüero ha aclarado que 'Headstop' no persigue "ser una empresa lucrativa, sino una mejora para el paciente".

La UC creó los UCem en 2003 con el propósito de fomentar entre los estudiantes y recién titulados la inquietud por la creación de nuevas empresas en la comunidad autónoma, contribuyendo de este modo a la consolidación del tejido empresarial relacionado con la explotación y la transferencia del conocimiento y la innovación tecnológica.