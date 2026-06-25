El aparcamiento gratuito en altura del exterior del Mercado de Ganados de Torrelavega abre este viernes

Archivo - Aparcamiento en altura del Mercado Nacional de Ganados - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo aparcamiento gratuito en altura situado en el exterior del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega entrará en funcionamiento este viernes, 26 de junio, a las 9.30 horas, según ha anunciado el alcalde, Javier López Estrada.

Ubicado en la esquina noreste del recinto, en la confluencia de las avenidas del Cantábrico y Fernando Arce, el nuevo equipamiento ofrece 223 plazas de estacionamiento distribuidas en tres plantas.

El aparcamiento es autosuficiente desde el punto de vista energético gracias a la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta y dispone de cargadores para vehículos eléctricos, sistema de videovigilancia y personal de control para informar a los usuarios y resolver cualquier incidencia.

La apertura al público se produce una vez completada la conexión definitiva al suministro eléctrico y subsanadas las pequeñas deficiencias detectadas por los servicios técnicos municipales durante la recepción de la obra.

La actuación, ejecutada por el Gobierno de Cantabria y financiada con fondos europeos, ha supuesto una inversión de 5,6 millones de euros.

Según ha indicado el regidor, este nuevo aparcamiento supondrá un "cambio importante en la movilidad de la zona sur de la ciudad", al prestar servicio a equipamientos deportivos como el estadio Vicente Trueba, al Mercado Nacional de Ganados en sus diferentes usos, a centros sanitarios, juzgados, centros educativos y, sobre todo, a los vecinos de esta zona de Torrelavega y a quienes visitan la ciudad.

López Estrada ha subrayado que este nuevo aparcamiento forma parte de la estrategia de movilidad impulsada por el equipo de gobierno municipal PRC-PSOE desde 2023, que incluye actuaciones como el aparcamiento gratuito en altura de La Carmencita, la mejora y comarcalización de las líneas del Torrebús, el sistema de alquiler de bicicletas eléctricas o la implantación de la ERA gratuita.

Solo entre los dos aparcamientos en altura, ha destacado, la ciudad contará con cerca de 900 nuevas plazas gratuitas de estacionamiento.

En una primera fase, el acceso será libre y sin limitación de tiempo. Una vez entre en vigor la modificación de la Ordenanza reguladora de la ERA, el estacionamiento continuará siendo gratuito, aunque con un tiempo máximo de permanencia de 12 horas para los visitantes y de 24 horas para los titulares de la Tarjeta Ciudadana. Los fines de semana no existirá limitación desde las 14.00 horas de los sábados.

Esta limitación temporal tiene como objetivo favorecer la rotación de vehículos y garantizar una mayor disponibilidad de plazas, evitando ocupaciones prolongadas que dificulten el uso del aparcamiento por otros usuarios.