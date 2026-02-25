Apicultores cántabros aconsejan consumir miel de proximidad frente a mezclas sintéticas - UGAM-COAG

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los apicultores profesionales de Cantabria se han movilizado este miércoles para concienciar sobre el consumo de miel de proximidad frente a las mezclas sintéticas, en un encuentro informativo celebrado en la plaza Alfonso XIII de Santander.

Así, en esta cita organizada por la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG), que se ha replicado en ciudades de toda España, se ha repartido miel y dípticos informativos sobre este alimento.

Los apicultores han denunciado "la falta de regulación, aplicación y seguimiento" de las normativas para impedir fraudes en la producción, etiquetado y comercialización de la miel; las políticas "que favorecen la entrada de mieles de terceros países, incluidas de fuera de la UE, sin los estándares exigidos a las explotaciones y envasadoras locales", como es el caso del acuerdo Mercosur; y la "deficiente" aplicación de controles para proteger las producciones, especialmente de Cantabria.

El responsable de apicultura del sindicato agrario, Manuel Barquín, ha explicado que esta campaña busca diferenciar la producción local de las mezclas sintéticas que son "muy baratas", y que, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el 51% "son sospechosas de fraude", ha señalado.

Además, ha indicado que la OLAF se encuentra inmersa en la homologación de cinco técnicas de mezclas, un proceso "muy lento y tedioso", pero cuando finalice "empezarán a desaparecer las mieles baratas, que son las que nos han arrastrado a precios a la baja", ha augurado.

España produce 33 millones de kilos anualmente, "más o menos lo que consume", ha detallado. Sin embargo, de esa producción sólo se vende en territorio nacional a través de venta directa, denominaciones de origen protegidas (DOP) o de cercanía. "Lo demás se vende en graneles a grandes compradores que lo mezclan y lo exportan. España es un gran operador de miel: compra muchos miles de kilos y vende muchos miles de kilos", ha afirmado.

En esta línea, Barquín ha criticado que Cantabria no cuenta con una política actualizada de conocimiento de las DOP, lo que para él es "una asignatura pendiente de las consejerías de Consumo o Ganadería", ha dicho, "para que la gente conozca esta garantía".

Por otro lado, sobre el tratado de Mercosur, ha avanzado que la bajada de los aranceles y los bajos costes de producción de países como Argentina "nos van a volver a arrastrar a la baja de precios".

Por último, según Barquín, Cantabria cuenta con 33 productores apícolas profesionales y unos 400 aficionados, y ha invitado a los consumidores a comprar directamente miel de proximidad a través de COAG.org/Apicultura.