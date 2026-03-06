La aprobación del acuerdo UE-Mercosur con salvaguardas agrícolas, valorada positivamente por Cantabria

Archivo - Vacas pastando - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha valorado positivamente la aprobación formal por parte del Consejo de la Unión Europea del reglamento que pone en marcha las cláusulas bilaterales de salvaguarda del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur para los productos agrícolas.

Estas medidas permitirán reforzar la protección de los agricultores europeos frente a posibles aumentos repentinos de importaciones o distorsiones en los precios que puedan provocar graves perjuicios al sector primario, ha indicado el Ejecutivo.

El Gobierno ha subrayado que este paso "importantísimo" llega tras la aprobación hace un mes por el Parlamento Europeo de un sistema de salvaguardas reforzado, "impulsado por el Partido Popular", con el objetivo de garantizar una protección efectiva al campo europeo y español.

Desde el Gobierno cántabro se destaca que el texto final incorpora mejoras "sustanciales" que permiten actuar con mayor rapidez ante situaciones de riesgo para los productores.

Entre ellas, la reducción del umbral de activación de las salvaguardas del 10% al 5% en el aumento de importaciones, así como el reconocimiento como perjuicio grave de una caída superior al 5% en los precios de importación respecto a la media de los últimos tres años.

Asimismo, han remarcado la importancia que tiene para el sector que el reglamento contemple mecanismos de seguimiento continuo del mercado, con informes periódicos de la Comisión Europea y la posibilidad de activar medidas de protección en un plazo máximo de 21 días cuando se detecten desequilibrios que afecten al sector agrícola.

El Gobierno de Cantabria también ha puesto en valor el refuerzo de los controles sobre los productos importados, con más auditorías en terceros países, mayor vigilancia en los puntos de entrada a la UE y el impulso a un sistema de control agroalimentario europeo más eficaz.

Para la titular de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en representación del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, estas decisiones suponen "un paso muy importante para garantizar que la apertura comercial no se realice en perjuicio de los agricultores europeos", lo que, a su juicio, demuestra que "es posible avanzar en acuerdos comerciales internacionales manteniendo la protección del sector primario y la igualdad de condiciones en los estándares de producción".

En este sentido, ha reiterado "el apoyo del Gobierno regional al campo cántabro y a todas aquellas iniciativas europeas que refuercen la estabilidad del mercado agrícola, la seguridad alimentaria y la competitividad de los productores".

Además, Susinos ha añadido que "parece que Europa ha escuchado las numerosas peticiones de Cantabria, que ha solicitado desde el primer momento, no dejar a nuestros profesionales a los caprichos del gobierno de España, ni de la Comisión Europea".

La consejera ha afirmado que para el Gobierno cántabro "nuestros ganaderos y agricultores son lo primero. Nunca les vamos a dejar solos".

Finalmente, el Ejecutivo ha agradecido el trabajo realizado por los eurodiputados del Partido Popular y, en particular, por el ponente del reglamento, Gabriel Mato, cuyo trabajo ha permitido consolidar un instrumento jurídico "operativo, rápido y eficaz" para proteger al sector agrícola europeo ante posibles distorsiones derivadas del acuerdo UE-Mercosur.