Aprobada por unanimidad la Ley de derechos de personas con discapacidad

Publicado 30/11/2018 15:52:25 CET

Se han admitido durante todo el proceso de tramitación de la norma 77 enmiendas de la oposición, dos de ellas en el Pleno de este viernes

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este viernes por unanimidad la Ley de garantía de derechos de las personas con Discapacidad y, ello, pese a que gran parte de la oposición cree que el texto "mejorable" y tiene "lagunas" y ha culpado de ello a la "incapacidad de negociar" de los grupos del Gobierno (PRC y PSOE) y también a Ciudadanos (Cs).

Así, PP, Podemos y el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, han censurado que se hayan rechazado "sin argumentos" o "explicación", algunas de sus enmiendas presentadas que "mejoraban" el texto.

CRÍTICAS DE PP, PODEMOS Y CARRANCIO A PRC-PSOE Y A CS

De hecho, Carrancio ha señalado que, incluso, por ello, se había planteado votar en contra de la norma y el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Bolado, ha reconocido que su grupo se ha "pensado" qué hacer. Sin embargo, finalmente han dicho 'sí' por su "compromiso" con las personas con discapacidad y con el CERMI aunque han dudado que haya financiación suficiente para su implantación y cumplimiento.

Por su parte, la diputada del PP Isabel Urrutia ha criticado que solo se hayan admitido menos de una veintena de sus enmiendas de las 52 presentadas por su grupo, lo que, a su juicio, ha impedido tener una mejor ley.

Y es que, en su opinión, el proyecto de ley que el Gobierno ha llevado a la Cámara es un "corta y pega" de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobado por Naciones Unidas en 2006, hace "doce años", y ha subrayado que en la ley de Cantabria se tendría que haber sido "más valientes".

Frente a todas estas críticas, los portavoces este viernes de PRC, PSOE y Cs han defendido su trabajo durante la tramitación de la ley y han acusado a algunos de los portavoces de la oposición, como a Bolado o al propio Carrancio, de intentar ponerse "medallas".

77 ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN APROBADAS

Los grupos de la oposición presentaron unas 200 enmiendas --52 PP, 111 Podemos, 15 Cs y 19 Carrancio--, de las que durante toda la tramitación de la ley se han aprobado 77, casi todas ellas en comisión.

Este mismo viernes, en el Pleno, se han aprobado dos enmiendas de las que habían llegado 'vivas', una de ellas del PP, que ha salido adelante por unanimidad para cambiar en la definición de personas con discapacidad el término "deficiencias" por "diversidad".

También se ha aprobado una de Podemos para que, en el plazo de un año de entrada en vigor de la ley, el Gobierno presente y lleve al Parlamento un Plan Estratégico de Accesibilidad Universal e inclusión.

Además, durante la sesión ha quedado rechazada una enmienda de la formación morada que, inicialmente, había sido aprobada en Comisión.

LA LEY

La norma, impulsada por la Consejería de Política Social, que dirige la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), afecta a las más de 52.000 personas con algún tipo de discapacidad de Cantabria.

La ley busca abordar de forma integral aspectos con los que las personas con discapacidad interaccionan en su vida diaria, figurando como primer derecho el de la autonomía personal y a la vida independiente, y a recibir los apoyos necesarios para que sea viable su plena inclusión social y a la toma de decisiones en los asuntos que les afecten, con la necesaria información y los apoyos oportunos.

Así, determina medidas de acción positiva en cada uno de los ámbitos de actuación, como en el de la salud o en el educativo o en el laboral.

En el Pleno, Díaz Tezanos ha señalado que esta norma sitúa a las personas con discapacidad, y sus necesidades, "en el centro de la escena jurídica", como titulares de sus derechos y no como personas "pasivas" receptoras de políticas públicas de una forma "graciable".

Ha subrayado también que en esta norma se inciden en lo que estas personas no pueden hacer, sino, al revés, en sus aptitudes y habilidades para desarrollarse "con libertad y autonomía" y se incluyen medidas para "corregir" situaciones de discriminación, tanto en el ámbito público como privado.

Además, ha señalado que la ley conllevará la modificación de los entornos donde las personas con discapacidad desarrollan su vida, como por ejemplo, en las empresas o en el propio hogar.

Tanto Díaz Tezanos, como las portavoces este viernes de PSOE y PRC, Silvia Abascal y Rosa Valdés, respectivamente, han coincidido en señalar que hoy era un "gran" e "importante" día para Cantabria por aprobar esta ley.

En esta línea, el PP también ha considerado que el día de hoy debe marcar una "inflexión" y ha pedido que 2019 sea el año de la "garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad", algo que, según ha defendido la diputada popular Isabel Urrutia, requiere que se materialice en los Presupuestos. Y es que, a su juicio, éstos "no pueden ser los mismos" con ley que sin ella.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs y diputado del grupo mixto, Rubén Gómez, se ha felicitado que esta ley, "aunque no es perfecta", se convierta "en realidad" este viernes. Y es que, en su opinión, es una ley "esencial" y "especialmente importante" porque recoge derechos de "ciudadanos de Cantabria".

Más crítico ha sido Bolado (Podemos), que ha afirmado que la "incapacidad de negociar" y el "pobre" trabajo en comisión de los grupos del Gobierno han "echado por tierra" la "oportunidad de tener la "mejor ley posible".

Ha acusado a regionalistas y socialistas de "no haberse tomado en serio" el trabajo parlamentario y haberse "limitado a aplaudir" el proyecto de ley aprobado por el Gobierno en marzo y remitido al Parlamento, un texto que ha criticado ya que, según ha dicho, planteaba una "ley guetto", esto es solo dirigido a las personas con discapacidad.

Para Podemos, la ley que se ha aprobado es "muy mejorable", cuenta con "infinidad de lagunas" y "deficiencias" y tiene "dudas muy fundadas" sobre su implantación y su cumplimiento "real y efectivo". "Al menos tendremos una ley, tarde y mal, pero tendremos una ley que ampare, al menos de manera parcial los derechos de las personas con discapacidad en Cantabria", ha dicho.

También Carrancio ha culpado no solo a PRC y PSOE, sino también a Cs --su expartido--, de que este ley no haya sido "bastante mejor". Además, en su opinión, no es la norma "que quiere el CERMI". En su opinión, esto no se ha logrado porque ni PSOE, ni PRC y tampoco Cs han respetado el "acuerdo" de no buscar "ventaja política" en esta ley.

Además de criticar al Gobierno por tardar "tres años" en llevar la Ley a la Cámara, Urrutia ha censurado la actitud del diputado de Cs, que, según ha ironizado, "con el único que habla últimamente" es con el portavoz del PRC, Pedro Hernando.

Por su parte, PSOE y PRC han defendido el trabajo parlamentario realizado y también la labor del Gobierno en esta ley y se han felicitado de una ley "deseada" y "demandada" por las asociaciones de la discapacidad. Además, desde los grupos que apoyan al bipartito se han mostrado "sorprendidos" por las críticas de los grupos.

Frente a ellas, la regionalista Rosa Valdés ha reivindicado que la ley ha llegado a la Cámara "por la voluntad del Gobierno", que es el que aprobó en Consejo de Gobierno el proyecto de ley que se ha tramitado en la Cámara.

"No he visto ninguna proposición de ley de Podemos", ha dicho al diputado de Podemos, al que ha acusado de tener un "talante poco negociador" y querer "imponer" sus enmiendas. También ha recordado que el PP no llevó ningún proyecto de ley al Parlamento durante su etapa de Gobierno.

Además, le ha acusado de intentar ponerse "medallas", lo mismo que le ha recriminado Gómez (Cs) a su excompañero de partido Juan Ramón Carrancio, al que le ha reprochado que intente dar "lecciones" cuando, a su juicio, "no las puede dar".