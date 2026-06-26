Aprobadas 81 de las 120 propuestas presentadas en el Debate del Estado de la Región, 51 de la oposición

El PP ha logrado aprobar sus 30 iniciativas y la oposición casi el 57% de sus 90: 23 del PRC; 13 del PSOE, y 15 de Vox

Archivo - Exterior del edificio del Parlamento de Cantabria
Archivo - Exterior del edificio del Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 26 junio 2026 14:21
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SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado en el tercer y último Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura 81 propuestas de resolución de las 120 presentadas (el 67,5 por ciento): las 30 planteadas por el PP y 51 de la oposición.

Concretamente, han salido adelante casi el 57% de las de los grupos de la oposición, que también plantearon cada uno 30, el máximo permitido. De ellas, se han aprobado 23 de los regionalistas; 13 de los socialistas, y 15 de Vox.

Del total de iniciativas, 25 --11 del PP; 7 del PRC; 5 de Vox, y dos del PSOE-- han salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Con este Debate, celebrado el jueves en sesión de mañana y tarde y el viernes solo matutina, concluye el periodo de sesiones en el Parlamento regional, que se reanundará tras el parón estival, iniciándose así la recta final de la legislatura.

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