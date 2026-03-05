Aprobado sin consenso con los sindicatos el calendario escolar 2026-2027, con seis periodos lectivos

Calendario escolar del curso 2026/27 - GOBIERNO

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2026-2027 contará con 175 días lectivos distribuidos en seis periodos lectivos y cinco de descanso, según la propuesta de calendario que ha quedado aprobada sin el consenso de las organizaciones sindicales, tras la celebración de dos Mesas Técnicas y una Sectorial y un proceso de participación "abierto" a la comunidad educativa.

Así lo ha destacado la Consejería de Educación, que defiende que el nuevo calendario "no desarma" el modelo de calendario pedagógico sino que, por el contrario, lo que busca es el "equilibrio" entre las propuestas recibidas por parte de los propios sindicatos de la Junta de Personal Docente, las familias, los directores de Primaria y Secundaria, de la educación concertada y del Consejo Escolar. En definitiva, de "toda la comunidad educativa".

Y es que en esta ocasión no hay un reparto simétrico o idéntico entre periodos, y se reducen algunos de los periodos no lectivos bimestrales, que no llegan a ser semanas completas.

En concreto, se contemplan periodos no lectivos en la primera semana de noviembre; en las fechas navideñas, entre el 23 de diciembre y el 8 de enero; en Carnaval, los días 10, 11 y 12 de febrero; toda la semana coincidente con la Semana Santa (la de Jueves y Viernes Santo), y por último, los días 3 y 4 de mayo.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha sostenido que la propuesta atiende a criterios pedagógicos, intercalando periodos lectivos y no lectivos. Además, se ha procurado que exista una relación entre los periodos de descanso con el periodo lectivo que le precede, lo que supone que cuando hay periodos lectivos más largos, el periodo de descanso es, con carácter general, más largo.

Silva ha destacado que esta vez el proceso "ha tenido una mayor complejidad por cómo caen los festivos y las fiestas nacionales", pero tras un "proceso intenso de escucha" de toda la comunidad educativa y siguiendo el Acuerdo por la Educación de Cantabria, la propuesta que finalmente aprobará la Administración a finales de marzo es "razonable" y "tiene en cuenta todas las opiniones, en la medida de lo posible", mostradas por estos sectores.

Así, ha insistido en que la Administración ha escuchado las propuestas de "todas las partes, incluidas las organizaciones sindicales", para aprobar definitivamente un calendario que "busca el mayor consenso posible y una correlación entre los periodos lectivos y los descanso".

Además, Silva ve necesario, tras diez años de implantación del calendario bimestral que alterna periodos lectivos y no lectivos es necesario, encarar un estudio profundo de carácter técnico e independiente que permita extraer unas conclusiones técnicas para, de cara al futuro, "analizar la situación y ver como ésta influye en el rendimiento educativo y en la convivencia de los centros educativos de Cantabria".

DISTRIBUCIÓN DEL CURSO

Según el calendario, el próximo curso comenzará el 8 de septiembre en las etapas de Infantil y Primaria y Educación Especial, y un día después en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

En cuanto al final de curso, será el 23 de junio para los alumnos más pequeños y los de Educación Especial, y en el resto de las etapas superiores se establece el 24 de junio.

Según ha precisado el consejero, se han atendido algunas de las cuestiones planteadas en la reunión de la Mesa Técnica del pasado 2 de marzo, que pasaban por convertir en no lectivo el 8 de enero, un viernes al final de la Navidad, y eso ha conducido a reconfigurar "levemente" el inicio y el final de curso respecto a la propuesta anterior.

En las enseñanzas elementales de danza y música las actividades lectivas darán comienzo el 16 de septiembre hasta el 31 de mayo de 2027, mientras que las deportivas de régimen especial harán lo propio entre el 18 de septiembre y el 24 de junio.

Para las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y en la educación permanente de personas adultas, el calendario lectivo se desarrollará desde el 16 de septiembre de 2026 hasta el 24 de junio de 2027 y en las de idiomas entre el 5 de octubre y el 31 de mayo, ambos inclusive en todas ellas.

Tanto al inicio como al final de curso, es decir en los meses de junio y septiembre, en las etapas iniciales se ha fijado un horario reducido de cuatro horas, y al igual que el pasado curso la orden recoge que los centros deberán de prestar atención a aquel alumnado que desee permanecer en ellos hasta las 14.00 horas realizando actividades extracurriculares de carácter pedagógico de manera gratuita. Se contemplan, de igual modo, la prestación del servicio de comedor y de transporte escolar igual que el resto del curso escolar y en las mismas condiciones.

Al igual que en años anteriores, cuando un día lectivo sea declarado oficialmente como festivo local, la fecha de finalización de las actividades lectivas de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato se retrasará los días necesarios para cumplir el número mínimo de días lectivos establecido en la legislación vigente.