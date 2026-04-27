Aprobado el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales en MUP de 56 municipios

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SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Montes y Biodiversidad ha aprobado el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales en Montes de Utilidad Pública (MUP) para este año.

El plan, cuya resolución se publica este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), contempla 486 aprovechamientos maderables, que afectarán a 56 municipios de la Comunidad Autónoma, y que suponen un volumen total de 393.341,52 metros cúbicos de madera, con un valor de tasación superior a los 7,6 millones de euros, ha informado el Gobierno.

La mayor parte de estos aprovechamientos corresponde a eucalipto (353 actuaciones) y pino (109 actuaciones), además de otras especies forestales.

Además, el Plan incluye el aprovechamiento cinegético de 17 Montes de Utilidad Pública ubicados en los municipios de Campoo de Enmedio, Las Rozas de Valdearroyo, Torrelavega, San Roque de Riomiera, Valdeolea y Valderredible, con un valor de tasación conjunto de 13.600 euros.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha subrayado que este Plan de Aprovechamientos es "una herramienta clave para garantizar una gestión forestal responsable, compatible con la conservación de la biodiversidad y con la generación de actividad económica y empleo en el medio rural".

En este sentido, ha destacado que la planificación anual permite ordenar los usos del monte, prevenir riesgos como incendios o plagas y asegurar ingresos para las entidades propietarias de los montes.

El Plan se elabora conforme a la normativa estatal y autonómica en materia de montes, y responde a las competencias de planificación, ordenación y control de los aprovechamientos forestales que tiene atribuidas la Dirección General.

De acuerdo con la resolución, las entidades propietarias de los Montes de Utilidad Pública deberán tramitar las correspondientes licencias dentro de los plazos reglamentarios para poder disfrutar de los aprovechamientos aprobados.

El precio base de licitación será fijado por cada entidad propietaria, respetando en todo caso los mínimos establecidos por la Dirección General de Montes y Biodiversidad.

Asimismo, se establece que los precios índices para las subastas se incrementarán en un 25% en el caso de maderas y leñas, y en un 100% para el resto de aprovechamientos, conforme a lo dispuesto en el Plan.

El Plan Anual de Aprovechamientos Forestales 2026 entra en vigor este martes y permanecerá vigente hasta la aprobación del correspondiente Plan para el año 2027.