Aprobado el proyecto de ley de vivienda de Cantabria para abordar este "grave problema"

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha aprobado este martes el proyecto de ley de vivienda, la primera "integral" impulsada en la comunidad para abordar el "grave problema" de la falta de pisos y dificultades de acceso desde una perspectiva global y transversal.

La norma pone el foco en la importancia de una mayor oferta, tanto para compra como alquiler y que este sea "asequible" además, y aspira a movilizar las cerca de 50.000 viviendas vacías de la región (el 14% de las edificaciones) o a "proteger" al propietario frente al 'okupa', con un desalojo "inmediato" cuando la ocupación sea "flagrante", la creación igualmente "inmediata" de una oficina de atención a las víctimas -también de 'inquiokupación- e impedir que personas condenadas por estas prácticas accedan a ayudas sociales.

El texto, que contempla asimismo incentivos, ayudas y un régimen sancionador -con por ejemplo multas de hasta 90.000 euros para quien destine una VPO a alquiler turístico- ha recibido luz verde en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno y se remite hoy mismo al Parlamento autonómico para que la ley salga adelante "cuanto antes" y "lo más consensuada posible" con la idea de que pueda "durar en el tiempo".

Por ello, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, que gobierna en minoría, ha apelado al "diálogo", "sensatez" y "ánimo constructivo" de los grupos de la oposición para buscar el "franco acuerdo" en torno a esta norma y al margen de "ideologías contaminantes".

Lo ha expresado así en una rueda de prensa en la que ha anunciado la aprobación del proyecto, que se suma -ha destacado- a un "arsenal" de medidas puestas en marcha en la materia y que constituye "un nuevo revulsivo".

Ha estado acompañada por el consejero de Vivienda, Roberto Media, que, según ha indicado, el texto "a grandes rasgos gustaba" al PRC aunque consideraba que había aspectos que "pulir".

Y mientras espera que Vox también se sume, no ve "tan fácil" en cambio que lo haga el PSOE, sobre todo si "sigue directrices desnortadas" de la dirección del partido nacional.