Aprobados 1,9 millones para el Cúster TERA para crear una experiencia inmersiva pionera en las cuevas prehistóricas

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, en una sesión extraordinaria, una subvención de 1,91 millones de euros a la Asociación Clúster de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Cantabria (Clúster TERA), destinada al desarrollo de un proyecto, que se ejecutará íntegramente en 2025, y que tiene como objetivo la creación de ambientes virtuales ultrainmersivos basados en inteligencia artificial, y aplicados a la recreación fotorrealista de cuevas prehistóricas.

Para ello, se desarrollarán algoritmos avanzados de IA, entornos multimedia interactivos y avatares inteligentes, con el apoyo técnico de la Universidad de Cantabria y el Instituto de Física de Cantabria. El resultado será una experiencia inmersiva pionera en el ámbito de la divulgación cultural y científica.

La ejecución del proyecto se estructura en cinco paquetes de trabajo (WP) y el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la subcontratación de los mismos a empresas especializadas: a 3DIntelligence S.L., la producción inmersiva; a la Fundación Centro Tecnológico de Componentes, el asistente interactivo basado en IA generativa; al Centro de Innovación de Servicios Gestionados Avanzados S.L. para la implementación del espacio piloto y a la empresa Ambar Telecomunicaciones, S.L., el diseño, implementación y puesta en marcha de la infraestructura audiovisual.

Este proyecto de investigación se realiza en el marco del Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial del Patrimonio Prehistórico de Cantabria y Asturias. La iniciativa forma parte del programa estatal RETECH, financiado en un 75% por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

También en el área de Cultura, Turismo y Deporte, el Consejo ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Selaya para la ejecución de obras de construcción de equipamiento deportivo en el complejo municipal 'El Castañal', que contempla la construcción de una pista de pádel, una piscina y un edificio complementario para servicios higiénicos, administrativos y hosteleros.

La inversión total asciende a 635.340 euros, financiados íntegramente por el Gobierno de Cantabria mientras que el Ayuntamiento de Selaya asume la gestión de las instalaciones.

Además se ha aprobado la concesión de una subvención nominativa de 100.000 euros al Ayuntamiento de Torrelavega para la renovación integral de las pistas de atletismo del Complejo Deportivo Óscar Freire.

Y otra de 250.000 euros al Obispado de Santander para la recuperación y mantenimiento del patrimonio religioso en Cantabria, que incluyn la rehabilitación de cubiertas, pavimentaciones exteriores y reparaciones en iglesias parroquiales de Parbayón, Guriezo, Argüeso, Paracuelles y Fontibre. Los gastos subvencionables deberán realizarse entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026, y justificarse antes del 31 de enero de 2027.

En Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación se ha aprobado el proyecto de mejora de infraestructuras rurales en Lamasón, Pesaguero, Polaciones, Santiurde de Toranzo y Selaya. Las actuaciones se centran en la rehabilitación de caminos rurales deteriorados por el uso agrícola intensivo y las condiciones meteorológicas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y el aprovechamiento de los recursos agrarios, con un presupuesto de 518.251 euros y una ejecución prevista en dos meses. La empresa pública TRAGSA será la encargada de realizar las obras, con un coste de ejecución de 404.441 euros.