Ara Malikian, James Rhodes, Andrés Suárez o Marlena participan en el nuevo proyecto cultural Campoo Estación Sonora

Presentación del proyecto cultural Campoo Estación Sonora - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Artistas como Ara Malikian, James Rhodes, Andrés Suárez, Marlena o Santero y Los Muchachos son algunos de los protagonistas del nuevo proyecto cultural del Gobierno de Cantabria, Campoo Estación Sonora, que llevará este verano a la comarca campurriana una de las propuestas musicales más singulares del país, al aunar música, alta montaña y naturaleza.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha presentado este martes este ciclo de conciertos impulsado por su departamento y la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo, con el que se busca activar la comarca fuera de la temporada de invierno y posicionar el sur de Cantabria como un destino turístico y cultural durante todo el año.

La iniciativa se integra dentro de la estrategia de desarrollo de la estación de esquí y que nace con vocación de continuidad y crecimiento. Esta primera edición permitirá disfrutar de la música, entre julio y septiembre, en algunos de los enclaves más representativos del entorno de la instalación deportiva, entre ellos la propia Estación Alto Campoo, el Mirador de Fuente del Chivo, el nacimiento del río Ebro en Fontibre, el Castillo de Argüeso o la localidad de Abiada.

El ciclo pretende convertirse en una herramienta de desarrollo territorial con una apuesta por el medio rural y los paisajes del sur de Cantabria.

"Se trata de poner en valor el paisaje y el paisanaje a través de la cultura, creando experiencias únicas con actividades en lugares donde nunca antes se habían realizado", ha señalado Martínez Abad.

El objetivo de la Consejería es que cada actividad organizada genere un impacto económico y social en la comarca, poniendo en valor la identidad de la zona.

"Campoo Estación Sonora apuesta por una programación de calidad que combina la música, el deporte y la gastronomía, con un entorno natural que juega un papel fundamental como punto de encuentro entre los visitantes y la población local", ha subrayado el titular del Turismo al recordar que el proyecto cumple con todos los requisitos del modelo del Gobierno de Cantabria, "un turismo sostenible, descentralizado y desestacionalizado".

La presentación ha tenido lugar, este mediodía, en el Castillo de Argüeso y también han participado el alcalde de la Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, y Ernesto Castañeda, director de Moverground, empresa promotora del evento. Asimismo, han estado presentes el director general de Turismo y Hostelería, José Luis López Vielba; la directora general de Cantur, Inés Mier, y la directora de Alto Campoo, Cristina López.

El alcalde de Hermandad de Campoo de Suso ha afirmado que "por fin Campoo va a sonar en verano y va a sonar bien en Cantabria". Ha destacado también que lugares como la Estación de esquí de Alto Campoo o el Castillo de Argueso "siempre han querido ser focos que irradien cultura al mundo".

"No hemos querido traer simplemente conciertos a Campoo. Hemos querido construir algo que sólo pueda ocurrir en Campoo", ha destacado Ernesto Castañeda y ha añadido que, para esta primera edición, "se han reunido artistas muy distintos, pero con algo en común: la capacidad de conectar con el público y de hacer especial cada actuación". "Queremos que quien venga a un concierto se lleve también el recuerdo de un paisaje", ha concluido el promotor del ciclo.

ECLIPSE SOLAR Y NOCHE DE PERSEIDAS

La edición 2026 reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales, configurando un cartel diverso que combinará diferentes estilos musicales y experiencias culturales.

Entre las propuestas más singulares destaca la jornada especial prevista para el 12 de agosto con motivo del eclipse solar. El entorno de Fuente del Chivo acogerá una programación específica diseñada para acompañar la observación de este fenómeno astronómico excepcional desde uno de los puntos más privilegiados de la Cordillera Cantábrica. Asimismo, el 13 de agosto en El Chivo también se celebrará la denominada Noche de Perseidas.

La práctica totalidad de las actividades incluidas en Campoo Estación Sonora serán de acceso libre. Como cita especial, el concierto de Ara Malikian en el Castillo de Argüeso contará con entrada debido a las necesidades específicas de producción asociadas a un espectáculo de estas características en un enclave patrimonial de singular valor histórico.

PROGRAMACIÓN

Campoo Estación Sonora 2026 arrancará el 11 de julio, en la Estación de Esquí Alto Campoo, con las actuaciones de Marlena, Sofía Ellar y Aldhara y el 12 de julio, el escenario natural de El Chivo acogerá el concierto de Andrés Suárez.

Ya en agosto, el día 8, actuarán en la estación de esquí Santero y Los Muchachos y Lázaro, mientras que el 12, Campoo Estación Sonora se traslada al mirador Fuente del Chivo con un variado cartel integrado por Imbermind, Jaguayano, Bizukau y una sesión de DJS.

La Noche de Perseidas, el 13 de agosto, se celebrará en El Chivo con Oscan String Quartet.

Fontibre es el escenario elegido para la actuación de James Rhodes el 22 de agosto y el 28 de agosto será el turno para el concierto de Ara Malikian, en el Castillo de Argüeso.

Campoo Estación Sonora continuará el 30 de agosto en Abiada con la doble actuación de Las Swingcopas y Dj Copertone y el 5 de septiembre la estación de Alto Campoo acogerá las actuaciones de El Nido y Caamaño & Ameixeiras.

Todos los conciertos serán de acceso libre hasta completar aforo, excepto el de Ara Malikian, que será con entrada de pago. Más información, en la página oficial campooestacionsonora.com