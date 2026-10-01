Arasti cree que Cantabria "tiene condiciones" para ejercer un "papel protagonista" en la nueva economía digital

El consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti, interviene en el IV Congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti (PP), considera que Cantabria "tiene condiciones para desempeñar un papel protagonista" en la nueva economía digital, aportando talento, innovación e infraestructuras, "contribuyendo desde aquí al progreso de España".

"La aspiración de Cantabria es ambiciosa. Queremos ser también parte activa de la construcción de esta nueva economía", ha afirmado Arasti durante su participación en el IV Congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA), que se celebra este jueves y viernes en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

Esta cita, que se celebra bajo el lema 'El futuro ya está hablando. ¿Y tú, qué vas a decir?', reúne a once expertos que desarrollan, investigan y aplican la inteligencia artificial.

El congreso, que cuenta con el patrocinio de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, se plantea como un punto de encuentro para acercar reflexiones y cuestiones prácticas tanto a perfiles técnicos como a profesionales de otros sectores interesados en conocer el momento actual de esta tecnología y sus posibles aplicaciones, ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

Durante su intervención, Arasti ha incidido en la profunda transformación económica y social que está provocando la inteligencia artificial, una tecnología que, según ha señalado, "ya es parte de nuestra vida y nos está cambiando y transformando".

"La pregunta es si estamos preparados para aprovechar esa transformación", ha añadido el consejero, que ha defendido la capacidad de la región para aprovechar las oportunidades que ofrece.

El consejero ha considerado que nos encontramos ante un "momento crucial" y ha comparado la revolución tecnológica actual con la que supuso la máquina de vapor en el siglo XVIII, que, según ha indicado, fue la base de la prosperidad de los países que supieron aprovecharla y también del retraso de aquellos que no lo hicieron.

En este escenario, ha defendido que los gobiernos tienen la tarea de crear las condiciones para que las empresas puedan desarrollar todo su potencial.

En este contexto, ha asegurado que para el Gobierno de Cantabria (PP) "la inteligencia artificial y la innovación representan una enorme oportunidad para incrementar la productividad y generar más riqueza".

Arasti ha respaldado esta apuesta con la evolución de la inversión pública en I+D+i, que, según ha resaltado, ha pasado de 38 millones de euros en 2023 a 93 en 2026, un incremento del 146 por ciento.

Además, ha señalado que Cantabria ha destinado el 28% de los fondos Next Generation a políticas de innovación y digitalización, 7,5 puntos por encima de la media nacional.

El titular de Industria ha enmarcado estas actuaciones en la Agenda Digital de Cantabria 2024-2028, la hoja de ruta para acelerar la transformación digital de la comunidad, que moviliza 400 millones de euros a través de 88 proyectos.

Esta estrategia, según ha explicado, ya se está materializando en programas como Cantabria Tech Talent o Hibridación del Conocimiento, orientados a formar los perfiles profesionales que necesitan las empresas, además de nuevas iniciativas, como el curso de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents.

"Estamos demostrando que Cantabria puede generar talento en sectores tecnológicos de alto valor añadido", ha destacado.

Junto a la formación y captación de talento, el consejero ha subrayado la importancia de reforzar las infraestructuras necesarias para el despliegue de la economía digital.

En este ámbito se ha referido a la Torre Xtela, en el Parque Científico y Tecnológico, que alberga el Centro de Ciberseguridad de Cantabria, convertido "en un punto de referencia para ayudar a las empresas a afrontar uno de los grandes desafíos asociados a la digitalización".

Arasti ha situado también el proyecto de Campus Tecnológico Altamira como uno de los principales ejemplos de la capacidad de Cantabria para atraer inversiones vinculadas a la nueva economía.

A su juicio, las regiones que liderarán esta transformación serán aquellas capaces de "atraer, formar y conectar mejor a las personas" y ha destacado que Cantabria cuenta para ello con universidades, centros tecnológicos y de investigación, empresas innovadoras, emprendedores y un tejido productivo con proyectos capaces de competir en los mercados nacionales e internacionales.