Arasti destaca la "tendencia positiva" de Cantabria en los datos del paro y afiliación

Fachada de una Oficina de Empleo, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, ha destacado "la tendencia positiva" de Cantabria tras conocer que la región ha registrado la mayor afiliación a la Seguridad Social de su historia en un mes de junio, con 242.785 trabajadores, y el mejor dato de paro de los últimos 18 años, con 26.605 personas desempleadas.

En un comunicado, el Gobierno regional ha informado de que estas cifras en cuanto a afiliación suponen un incremento de 2.709 personas, es decir, una subida del 1,13 por ciento, que se sitúa por encima de la media nacional hasta el punto de ser el tercer mejor número nacional.

"Nunca ha habido más afiliados en un mes de junio", ha destacado el consejero, que ha asegurado que este registro supone que el número ha aumentado en Cantabria en los dos últimos años en 8.779 personas.

Además, ha matizado que en comparación con junio de 2023 la afiliación ha incrementado en 11.544 personas, es decir, un 4,99%.

Respecto a los datos del paro, Cantabria ha anotado el mejor registro en un mes de junio de los últimos 18 años, con 26.605 desempleados, y el tercer mejor dato del país en términos mensuales, al descender un 2,45% frente al 1,24% de la media nacional.

Estos números, en comparación con junio de 2023, suponen una bajada del 12,10%, es decir, 3.661 paradas menos. "Es el mejor dato de paro registrado en un mes de junio desde 2008", ha incidido Arasti, que ha destacado que el desempleo ha disminuido el mes pasado tanto en hombres como en mujeres, en todas las franjas de edad y en todos los sectores.

En este sentido, ha explicado que se ha comprobado el mejor dato en mujeres en un mes de junio desde 2008, el mejor número en mayores de 45 años desde 2011, y la tercera mejor cifra en este siglo en menores de 25.

Por sectores, ha sido el mejor mes de personas desempleadas registrado en los sectores de la construcción, los servicios y la agricultura, mientras que, en el caso de la industria, ha sido el segundo, después de 2025.

En comparación con 2023, el paro ha bajado en todos los sectores, de tal manera que en el sector servicios ha disminuido un 11,32%; en la construcción, un 22,76%; en industria, un 13,63%; en agricultura, un 24,89%, y en el primer empleo, un 6,94%.

Por otro lado, Arasti ha matizado que el pasado mes se han registrado 87 nuevos autónomos hasta situar la cifra total de personas autónomas en Cantabria en 41.548, es decir, se ha incrementado en 148 respecto al ejercicio anterior.

"Estos datos consolidan el cambio de tendencia que ya vimos en el mes anterior, dejando atrás los datos negativos de las últimas dos legislaturas que afectaban al sector de los autónomos en Cantabria porque tenemos más autónomos que hace un mes, que hace un año, que hace dos años y que hace tres años", ha subrayado el titular de Empleo.

En lo que se refiere a los contratos, Arasti ha destacado que el mes pasado se formalizaron 5.869 nuevos, lo que supone un incremento de un 41,59% frente a la media nacional, que subió un 24,60%.

De todos ellos, el consejero ha destacado el incremento en contratos indefinidos, que se formalizaron 1.748.

"Continúa la tendencia positiva que se viene produciendo como consecuencia de la confianza y certidumbre que el Gobierno de Cantabria está trasladando hacia el sector productivo", ha concluido Arasti.