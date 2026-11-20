Archivo - El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha opinado que "las necesidades del tejido industrial de Cantabria presentes y futuras están garantizadas" con la planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2025-2030 aprobada este viernes por el Gobierno de España en Consejo de Ministros.

El real decreto modifica determinadas disposiciones para adoptar medidas urgentes para reforzar la repotenciación eólica, el autoconsumo industrial, y el almacenamiento con hidroeléctrica y solar termoeléctrica.

El Ejecutivo regional ha afirmado que la planificación eléctrica para Cantabria "es el reflejo del trabajo realizado estos tres últimos años", por lo que desde el Gobierno están "satisfechos".

Al respecto, la Administración ha señalado en un comunicado que la nueva planificación contemplará la repotenciación de la subestación eléctrica de La Pasiega con una posición adicional, como había solicitado el Gobierno de Cantabria en las alegaciones presentadas.

Y ha indicado que con ello "se va a garantizar el desarrollo de proyectos industriales de elevado consumo eléctrico y de gran impacto económico" en La Pasiega.

También ha destacado que, además de hacer posible la firma del convenio para la construcción de la estación intermodal, dotando al Puerto de "suelo industrial estratégico", se garantiza que las empresas que se implanten en La Pasiega "dispongan del suministro energético necesario para desarrollar su actividad y seguir creciendo".

En cuanto a la nueva subestación eléctrica Cantabria Central, el departamento dirigido por Eduardo Arasti ha manifestado que suministrará potencia eléctrica a los proyectos industriales ligados a la descarbonización que se quieren llevar a cabo en la cuenca del Besaya, y también servirá para el refuerzo de la red de distribución "y las necesidades de despliegue de la Alta Velocidad y de la electrificación del Puerto de Santander".

Respecto a la subestación eléctrica en Piélagos de 400 kV --también en La Pasiega-- ya puede iniciar su tramitación administrativa, lo que "comporta un hito muy importante para Cantabria y refuerza todavía más los proyectos de gran consumo eléctrico".