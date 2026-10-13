Un árbol de 14 metros en la Plaza Mayor iluminará la Navidad en Torrelavega

Archivo - Imagen de archivo del alumbrado navideño de Torrelavega.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha comenzado los preparativos de la iluminación navideña que este año tendrá como principal novedad la instalación de un gran árbol de 14 metros de altura y 5,5 metros de anchura en la Plaza Mayor.

Además, la decoración luminosa se extenderá por calles, avenidas, plazas, barrios y pueblos del municipio, con el objetivo de ambientar la ciudad durante las fiestas y favorecer la actividad comercial.

Así lo ha informado el alcalde en funciones, José Luis Urraca, quien ha señalado que ya han comenzado los trabajos de instalación del alumbrado, que volverá a tener una presencia destacada tanto en los principales ejes comerciales como en diferentes zonas de Torrelavega.

En nota de prensa, Urraca ha explicado que este año se ha buscado que la decoración navideña combine la iluminación de los principales ejes comerciales del centro, donde habrá "importantes" novedades como un gran árbol en la Plaza Mayor o la iluminación especial del Manuel Barquín, con intervenciones también en barrios y pueblos.

Y es que el municipio "aspira" a consolidar la Navidad como un periodo de "encuentro y convivencia", en el que la iluminación de las calles y la programación cultural y familiar "contribuyan a dinamizar la ciudad y a reforzar su atractivo en el conjunto de Cantabria", ha afirmado.

Por su parte, la concejala de Comercio, Cristina García Viñas, ha destacado que la iluminación navideña busca "dinamizar la actividad económica, atraer visitantes y apoyar al comercio de proximidad" durante una de las épocas más importantes del año para el sector, y contribuir así a crear un ambiente que "invite a recorrer las calles y disfrutar de la ciudad".

NUEVAS CORTINAS LUMINOSAS E ILUMINACIÓN ESPECIAL

La iluminación navideña se ampliará con cortinas de luz en cuatro nuevas calles del centro, que se sumarán a las existentes en Consolación y Serafín Escalante.

Las nuevas instalaciones se distribuirán en José Felipe Quijano (57 metros lineales), Martínez y Ramón (28 metros lineales), Santander (57 metros lineales) y Mártires (278 metros lineales)

En conjunto, estas cuatro calles incorporarán aproximadamente 420 metros lineales de cortinas luminosas, con el objetivo de "reforzar" la ambientación de las zonas comerciales.

Asimismo, el Parque Manuel Barquín y la Avenida de España contarán con una iluminación especial; mientras que en barrios y pueblos del municipio se decorarán árboles en once ubicaciones diferentes, además de los situados en la Plaza Mayor.

Por otro lado, la campaña incluirá tres espacios destinados a que vecinos y visitantes puedan fotografiarse: uno frente al Palacio Municipal, para dar la bienvenida a 2027; otro en la Plaza Mayor; y un tercero al comienzo de la Avenida de España.

Igualmente, se distribuirán por calles, plazas y rotondas del municipio 135 figuras navideñas elaboradas por niños de diferentes centros educativos de Torrelavega, dentro del programa 'Los niños construyen la Navidad'.

Finalmente, Urraca ha indicado que la empresa adjudicataria, Telnor, será la encargada del suministro, montaje, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño; así como de la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de las figuras en dos y tres dimensiones aportadas por el Ayuntamiento.