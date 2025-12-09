Un árbol caído por el viento provoca corta la N-629 a su paso por Soba

Archivo - Cascada de la Gándara, en el municipio de Soba. Imagen de archivo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un árbol caído sobre la calzada a causa del fuerte viento ha provocado el corte total de la N-629, a su paso por el municipio de Soba.

Concretamente, el corte ha caído en el punto kilómetro 66+100 de esta carretera nacional, según ha detallado el 112 en su cuenta de la red social X.

Cantabria está este martes hasta las 15.00 horas en aviso por viento, de nivel naranja (peligro importante) en Liébana y amarillo (bajo) en el litoral y el centro y valle de Villaverde.

Cabaña Verónica, en Picos de Europa, ha registrado esta mañana rachas de viento de 137 km/h, que por ahora se mantienen como las más fuertes del país en lo que va de jornada, mientras que han alcanzado los 111 km/h en San Roque de Riomiera.